Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αλήθεια για τη δισκογραφική εταιρεία Pedagon Records

Η κοινή πορεία του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Panik συνεχίζεται, με νέα τραγούδια, δίνοντας συνέχεια στις σαρωτικές επιτυχίες τους
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κάνει ακόμα ένα σπουδαίο επαγγελματικό βήμα μαζί με την Panik Records, το δισκογραφικό label Pedagon Records.

Η Pedagon Records είναι ακόμα ένα μέλος του ομίλου Panik Entertainment Group και όχι μια ξεχωριστή εταιρεία που δημιούργησαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος.

Όπως εξάλλου αναφέρεται στο καταστατικό της, που έχει κατατεθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), οι δύο εταίροι της είναι η Argy Productions P.C. και η Panik Entertainment Group, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Γιώργο Αρσενάκο να ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

Μάλιστα, η δημιουργία και η σύνθεση της Pedagon Records έχει ανακοινωθεί από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν η Panik έκανε γνωστό με δελτίο Τύπου πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός υπέγραψε παγκόσμιο δισκογραφικό συμβόλαιο με την 10K Projects που λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Warner Music. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έχει ήδη κυκλοφορήσει και ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, το «Champ».

Το εν λόγω δελτίου Τύπου ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων: «με έδρα την Ελλάδα, η Pentagon έχει ως στόχο να προωθήσει και να εξάγει τη μουσική, το ταλέντο και τον πολιτισμό της χώρας μας αλλά και της Μεσογείου σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από σύγχρονη παραγωγή, storytelling και διεθνή διανομή».

Η κοινή πορεία του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Panik συνεχίζεται, με νέα τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν σύντομα και θα ακουστούν δυνατά εντός και εκτός Ελλάδας, δίνοντας συνέχεια στις σαρωτικές επιτυχίες τους.

