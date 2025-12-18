Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συναυλία του τραγουδιστή στην Κωνσταντινούπολη για τουρκικό φιλανθρωπικό ίδρυμα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε συναυλία το βράδυ της Τετάρτης (17-12-2025) σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη και ξεσήκωσε τους θαυμαστές του. Ο Έλληνας καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος στην εκδήλωση που διοργάνωσε τουρκικό φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δεν αρνήθηκε την πρόσκληση και ταξίδεψε στη γειτονική χώρα για την εμφάνισή του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χάρισε στιγμές γεμάτες μουσική μέσα από τη συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη. Από το πρώτο κιόλας τραγούδι, το κοινό ήταν όρθιο, τραγουδούσε και συμμετείχε ενεργά, με τον Έλληνα καλλιτέχνη να ευχαριστεί θερμά τον κόσμο για την αγάπη που έλαβε.

Η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε έναν ξεχωριστό σταθμό στην πλούσια καλλιτεχνική πορεία του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και μια δυνατή γέφυρα πολιτιστικής σύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία μέσω της μουσικής.

Στα πλάνα που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ παίρνουμε μια γεύση από τα όσα έγιναν στο ξενοδοχείο «Ciragan» που παλαιότερα υπήρξε παλάτι. Όπως ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης, ανάμεσα στα άτομα που παρακολούθησαν τη συναυλία, ήταν και ορισμένοι από τους πλουσιότερους Τούρκους επιχειρηματίες.

Η πρώτη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (09.07.2025). Τότε στο τέλος της συναυλίας του δάκρυσε, καθώς ο τρόπος που τον ευχαρίστησαν οι θαυμαστές του ήταν ιδιαίτερα ένθερμος και το χειροκρότημα διήρκησε αρκετή ώρα.