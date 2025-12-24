Κωνσταντίνος Αργυρός: «Υπάρχουν στιγμές που ο γιος μου ακούει κάποιο τραγούδι μου και λέει “μπαμπά”»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός και μίλησε για τη σχέση του με τον γιο του, αποκαλύπτοντας ότι ο μικρός Βασίλης, που είναι πλέον ενός έτους αναγνωρίζει τη φωνή του όταν ακούει κάποιο από τα τραγούδια του και λέει τη λέξη «μπαμπά».

Ο γνωστός τραγουδιστής βρήκε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη (24.12.2025) και αναφέρθηκε στον μονάκριβο γιο του, καρπό του έρωτά του με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός αφού έστειλε ευχές σε όλον τον κόσμο, αποκάλυψε ότι παίζε πιάνο στο σπίτι μαζί με τον μικρούλη.

«Είναι τρομερό. Αρχίζει και καταλαβαίνει τη φωνή μου στα τραγούδια μου. Τώρα είναι στο όριο αυτή τη στιγμή που αρχίζει και καταλαβαίνει, αλλά υπάρχουν στιγμές που ακούει κάποιο τραγούδι και λέει “μπαμπά”», είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τον μικρό Βασίλη.

«Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ “χρόνια πολλά” σε όλο τον κόσμο. Να έχουν υγεία πάνω απ’ όλα. Πραγματικά αυτό που έχει αξία είναι οι απλές καθημερινές στιγμές. Να είμαστε κοντά στην οικογένειά μας, να είμαστε αγαπημένοι. Όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και όλοι τον ίδιο στόχο έχουμε. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να υπάρχει αλληλεγγύη. Όπου μπορούμε ο καθένας να βοηθάει τον συνάνθρωπό του, άσχετα από το τι έχει συμβεί, από το τι έχει γίνει.

Επίσης αυτό που θέλω είναι να εξελίσσομαι στη δουλειά μου. Να πω ότι περνάμε και φανταστικά με Δέσποινα Βανδή φέτος στο Κέντρο Αθηνών», είπε στη συνέχεια, στέλνοντας τρυφερές ευχές σε όλους.

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερωτήθηκε αν το μωρό του κλαίει… φάλτσα και απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο.

«Ακόμα δεν έχω… αντίληψη, αλλά ξέρεις, του παίζω συνέχεια πιάνο εδώ πέρα στο σπίτι και έρχεται και αυτός και κοπανάει τα πλήκτρα», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής.