Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου σε σχέση – Ποια είναι η εντυπωσιακή καλλονή

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου φέρονται να βρίσκονται σε σχέση από τις αρχές του καλοκαιριού, με τους ίδιους πάντως να μην επιθυμούν να στρέψουν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν έχουν επιβεβαιώσει αλλά ούτε και διαψεύσει τη σχετική φημολογία.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του με την influencer, Μαρία Παπαγεωργίου, βρήκε ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο της νέας του συντρόφου, η οποία φέρεται ως το «δεξί χέρι» του γνωστού τραγουδιστή, Κωνσταντίνου Αργυρού.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» όλοι κάνουν λόγο για ένα full in love ζευγάρι που μέχρι στιγμής έχει προσπαθήσει να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας προκειμένου να ζήσει τον έρωτά του ιδιωτικά. Μάλιστα, οι δυο τους έχουν πολλά κοινά, καθώς μοιράζονται το ίδιο πάθος για την γυμναστική και τα ταξίδια.

Η Δανάη Βαρθολομάτου διατηρεί ένα πολύ μεγάλο fun base στα social media, με τον λογαριασμό της στο Instagram να ακουμπά τους 48 χιλιάδες followers, ενώ είναι πολύ ενεργή και σε άλλες πλατφόρμες όπως είναι το TikTok και το Youtube.

Έχει σπουδάσει νομική και ασχολείται επαγγελματικά με τον αθλητισμό, καθώς διατηρεί δική της ιστοσελίδα όπου ανεβάζει προπονήσεις και αθλητικές ασκήσεις για το κοινό της προκειμένου να τους βάλει στον δρόμο της άθλησης.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι παρέα», αποτελεί το «δεξί χέρι» του Κωνσταντίνου Αργυρού, καθώς εκείνη βρίσκεται πίσω από την οργάνωση και την διαχείριση των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, ενώ είναι πάντα στο πλευρό του στις συναυλίες, τα events και τα ταξίδια που πραγματοποιεί ο τραγουδιστής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Vartholomatou (@danai_lu)

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος είχε πει την ημέρα των ερωτευμένων: «Σνόμπαρα πάρα πολύ την γιορτή αλλά επειδή χθες έκανα μια βόλτα στα social media και είδα όλους αυτούς τους ανθρώπους που ανέβαζαν έτσι ρομαντικές φωτογραφίες, ζήλεψα λίγο. Το ξανασκέφτηκα, λέω κοίταξε να δεις δεν έχει να κάνει με την μέρα που είναι εμπορική, είναι μια στιγμή που μπορείς να δείξεις στο άλλο σου μισό τον έρωτα του. Δεν τον έδειξα τον έρωτα μου».