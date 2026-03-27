Κωνσταντινούπολη: Ο κούκλος καστανάς που έγινε το viral αξιοθέατο

Και όμως οι τουρίστες δεν κάνουν ουρά μόνο για την Αγία Σοφία και το Μπλέ Τζαμί, Στη συνοικία του Καράκιοϊ ασυνήθιστες ουρές σχηματίζονται για έναν νεαρό καστανά ο οποίος πουλά ψητά κάστανα, καλαμπόκια και σιμίτ, το παραδοσιακό σουσαμένιο κουλούρι της Τουρκίας, που έχει εξελιχθεί σε απρόσμενο viral «αξιοθέατο» της Κωνσταντινούπολης.

Πρόκειται για τον 25χρονο Αλπέρ Τελέμ, που χωρίς να το επιδιώξει έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς τόσο για τουρίστες όσο και για κατοίκους της πόλης. Ο ίδιος έχει γίνει παράλληλα διάσημος και στα social media με πάνω από 720.000 ακόλουθους στο Instagram και 515.000 ακόλουθους στο TikTok. Ο νεαρός εργάζεται σε κεντρικό σημείο στο Καράκιοϊ, στις όχθες του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολης, όπου εδώ και περίπου οκτώ χρόνια διατηρεί τον οικογενειακό πάγκο μαζί με τον αδελφό του όπου πουλάνε κάστανα.

Ο Αλπέρ κατάγεται από το Ντογουμπαγιαζίτ της επαρχίας Άγρι, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, και τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει viral στα social media. Η ανατροπή στη ζωή του ήρθε όταν η influencer Καρολίνα Γκέιτς τον εντόπισε, δημοσίευσε στο TikTok βίντεο στο οποίο αγοράζει καλαμπόκι από τον ίδιο και φωτογραφίζεται μαζί του.

Το συγκεκριμένο βίντεο εξαπλώθηκε με ταχύτητα στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας δεκάδες εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια, γεγονός που εκτόξευσε τη δημοτικότητά του μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Από τότε, πλήθος επισκεπτών κατευθύνεται στο σημείο όχι μόνο για να αγοράσει τα προϊόντα του, αλλά και για να βγάλει φωτογραφία μαζί του και να τη δημοσιεύσει στα social media.

Πλέον και σύμφωνα με τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, δεν είναι λίγοι αυτοί που παραδέχονται ότι επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη για να δουν από κοντά τον Alper και να φωτογραφηθούν μαζί του.