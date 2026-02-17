Κώστας Δόξας για Μαρία Δεληθανάση: Δεν μπορεί να μου καταστρέψει τη ζωή, δεν μπορούσα να με κοιτάξω στον καθρέφτη

Κώστας Δόξας και Μαρία Δεληθανάση βρίσκονται αντιμέτωποι στα δικαστήρια, με τις δύο πλευρές να εμμένουν στους πάγιους ισχυρισμούς τους. Ο τραγουδιστής κάνει λόγο για ασύστολα ψεύδη και μια οργανωμένη συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του. Η πρώην σύζυγός του, υποστηρίζει ότι δέχεται απειλές και τονίζει πως δίνει μια μάχη για όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποιητικές συμπεριφορές.

Ο Κώστας Δόξας, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, είπε χαρακτηριστικά για την Μαρία Δεληθανάση: «Υπήρξε ένα ξύπνημα μετά από 6 χρόνια που ξεκίνησα από την αρχή. Δεν μπορούσα να με κοιτάξω στον καθρέφτη, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Υπήρχαν κάποιες κολώνες που με στήριξαν. Ό,τι και να γίνει, αυτός ο άνθρωπος είναι η μητέρα του παιδιού μου. Δεν μπορεί να μου καταστρέψει τη ζωή. Κάποια στιγμή σκέφτηκα μήπως είμαι τρελός.

Πέρασα 15-16 μήνες και τελικά δεν είμαι τρελός, μου λέει “δεν είσαι τρελός, λυπημένος είσαι”. Δεν λέω ότι αυτή η λύπη δεν με συνοδεύει, θα ήθελα τα πράγματα να είναι καλά, για το παιδί μου περισσότερο.

Προσπαθήσαμε, αλλά δεν το θέλησε η άλλη πλευρά. Θα ήταν καλό να ήταν τα πράγματα αλλιώς γιατί υπάρχει ένα πλάσμα που δεν φταίει, με άσχημο τρόπο μπαίνει στη μέση. Δεν θα ήθελα να με κρίνει κάποιος για πράγματα που θα έπρεπε να ακουστούν στα δικαστήρια, το θέμα με το παιδί θα έπρεπε να το έχουμε λύσει. Είναι κακό πράγμα ο πόλεμος, κάποιοι τον πόλεμο τον κουβαλάνε μέσα στη ψυχή τους. Αν ήμουν μόνος μου, θα τα παρατούσα, δεν είμαι μόνος μου, υπάρχει ένα παιδάκι. Δεν τα παρατάω με τίποτα. Να μεγαλώνει το παιδί και να έχει χαρά χωρίς να είναι δηλητηριασμένο».

Τον Ιούλιο του 2024, δικαστική απόφαση υποχρέωσε την πρώην γυναίκα του Κώστα Δόξα να του καταβάλλει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση 8.500€ αλλά και να κατεβάσει όλες τις αναρτήσεις από τα μέσα και τον λογαριασμό της.

Σύμφωνα με τον διάσημο τραγουδιστή, η σχέση του με την πρώην γυναίκα του «είχε έναν διαρκή πόλεμο και εγώ μπροστά στο παιδί μου δεν ήθελα να μπαίνω σε αυτά τα πράγματα γιατί όταν σε βλέπει το παιδί σου πρέπει να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος».