Κώστας Καραφώτης: Η εξομολόγηση για τη σύζυγό του και τη νεογέννητη κόρη τους

«Θα έχει κάτι το αρχαιοελληνικό» αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής για τη βάφτιση του παιδιού τους
Κώστας Καραφώτης
Ο τραγουδιστής Κώστας Καραφώτης

«Περίμενα περίεργα πράγματα να συμβούν» εκμυστηρεύθηκε ο Κώστας Καραφώτης τη Δευτέρα (09.03.2026) μιλώντας στη Νάνσυ Παραδεισανού για την οικογενειακή ζωή που βιώνει μετά τον ερχομό της κόρης που απέκτησε με τη σύντροφό του, Κάτια Μάνου.

Ο Κώστας Καραφώτης βρέθηκε καλεσμένος στο κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο youtube και «άνοιξε» την καρδιά του για τη σύζυγό του, Κάτια Μάνου και την «άφιξη» του παιδιού τους.

Όπως ανέφερε ο γνωστός τραγουδιστής ο ίδιος ήταν παρών στην αίθουσα τοκετού:

«Ήμουν μέσα στον τοκετό από τις 5 το πρωί μέχρι τις 14:30 που γεννήθηκε. Ήμουν πολύ κουρασμένος με το μάτι γαρίδα για να πάνε όλα καλά. Έμεινα πάνω από 30 ώρες σερί χωρίς ύπνο εκείνες τις δύο ημέρες, αλλά όλα πήγανε καλά. Το πήρα στην αγκαλιά μου μετά από λίγες ώρες, δεν μπορώ να περιγράψω την αίσθηση…», είπε ο Κώστας Καραφώτης.

Για τη βάφτιση της μικρής τους: «Το σκεφτόμαστε, έχουμε καταλήξει κάπου. Θα έχει κάτι το αρχαιοελληνικό. Τη βάφτιση θα τη μάθετε ένα μήνα πριν, δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στην Αθήνα. Μέχρι 9-10 μηνών γίνει η βάφτιση. Έχουμε βρει τη νονά», απάντησε χωρίς να περνά σε λεπτομέρειες.

Για τις αλλαγές μετά τη γέννα ο γνωστός τραγουδιστής σχολίασε: «Περίμενα περίεργα πράγματα να συμβούν. Μετά τη γέννα γίνεται ορμονικό μπαμ στη γυναίκα».

Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Μάιο του 2024 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλη.

