Κώστας Καραφώτης: Νιώθω υπέροχα που θα γίνω πατέρας, είναι κοριτσάκι και είμαι διπλά χαρούμενος

Κώστας Καραφώτης και Κάτι Μάνου ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Η σύζυγος του τραγουδιστή είναι έγκυος, στους πρώτους μήνες και το ζευγάρι ετοιμάζεται για την πιο γλυκιά και ευχάριστη αλλαγή. Όλα αυτά περίπου ένα χρόνο μετά τον γάμο τους στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης στο Κολωνάκι.

Ο Κώστας Καραφώτης αποκάλυψε το βράδυ της Παρασκευής (21-11-2025) πως η σύζυγός του, Κάτια Μάνου, περιμένει κορίτσι. «Νιώθω υπέροχα που θα γίνω πατέρας. Είναι κοριτσάκι κι είμαι διπλά χαρούμενος» είπε ο τραγουδιστής που έλαμπε από ευτυχία.

Ο Κώστας Καραφώτης είπε αρχικά για την καλλιτεχνική του διαδρομή και για τα σχόλια που υπήρξαν για την Γλυκερία, μετά τις εμφανίσεις στο Ισραήλ: «Δεν πίστευα ότι θα πατήσω στο ίδιο σανίδι με την κυρία. Μαρινέλλα, την Γλυκερία, τον Χρήστο Νικολόπουλο. Δεν πίστετα ποτέ ότι ο πρώτος δίσκος θα είναι του Αντώνη Βαρδή.

Δεν μπορείς να βάζεις τόσο εύκολα την Γλυκερία στο στόμα σου. Δεν μπορείς να της προσάψεις κάτι και σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο. Κι εγώ είχα τέτοια σκηνικά γιατί ήμουν την ίδια περίοδο στο Τελ Αβίβ».

Ο Κώστας Καραφώτης, αλλά και η αγαπημένη του, που εργάζεται ως γυμνάστρια, προτιμούν να μένουν εκτός προβολής. Για αυτόν τον λόγο και αυτή τη νέα, σημαντική στιγμή την αντιμετωπίζουν με τον ίδιο σεβασμό και χαμηλούς τόνους. Δίνοντας προτεραιότητα στην ηρεμία και στην ιδιωτικότητά τους.

«Με τον γάμο δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση με τη σύζυγό μου. Τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο απλά. Αυτή τη στιγμή μπορώ να κυκλοφορήσω στη Γλυφάδα, χωρίς να σκέφτομαι αν θα με βγάλει κάποιος φωτογραφία με την υποτιθέμενη σχέση, γιατί πλέον είναι η γυναίκα μου. Το έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν», είχε πει προ ημερών ο Κώστας Καραφώτης, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.