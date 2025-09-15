Κώστας Κόκλας: «Γυρίζω και βλέπω κόσμο να τρέχει προς τα πάνω μου για να με λιντσάρει»

Μία απολαυστική συνέντευξη έδωσε ο Κώστας Κόκλας με αφορμή την πρεμιέρα της σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό» που είναι προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ στην ΕΡΤ1 και περιέγραψε τις φορές που τον έχουν μπερδέψει στον δρόμο με κάποιον άλλον καλλιτέχνη.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Δευτέρας (15.09.2025) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και εκτός από τη σειρά μίλησε για ευχάριστες και δυσάρεστες καταστάσεις της ζωής του. Αρχικά, ο Κώστας Κόκλας αναφέρθηκε στις απώλειες, που έχει βιώσει από μικρή ηλικία.

«Συμβιβάστηκα με την απώλεια από μικρός και προχωράω έχοντας πάντα στο μυαλό μου ότι “τίποτα δεν είναι για πάντα”. Πρέπει στις σχέσεις μας και στη δουλειά μας και στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας να τους αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε εκεί και είμαστε για αυτούς», εξομολογήθηκε ο Κώστας Κόκλας.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός τόνισε ότι θέλει να είναι πάντα καλά οι γύρω του.

«Έχω χάσει ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, την Καίτη (σ.σ. Κωνσταντίνου) πρόσφατα», δήλωσε ακόμα.

Παράλληλα, ο Κώστας Κόκλας σημείωσε ότι με τα μέλη του πρωταγωνιστικού καστ των «Εγκλημάτων» αισθάνεται ότι είναι σαν οικογένεια, παρόλο που τα τελευταία χρόνια λόγω υποχρεώσεων δεν κάνουν τόσο πολύ παρέα.

Στη συνέχεια ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη μακροχρόνια φιλία του με τους πρώην συνεργάτες του.

«Είναι πάρα πολύ κοντινά μου άτομα. Είναι η γενιά μου, μοιραστήκαμε πάρα πολλά πράγματα, πολλές επιτυχίες», δήλωσε ακόμα, τονίζοντας ότι με τη Μαρία Καβογιάννη παίζανε για 10 χρόνια μαζί στο θέατρο και τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά.

«Η δουλειά μας μάς κρατάει ζωντανούς», είπε ακόμα για το γεγονός ότι έχει πολύ έντονη κοινωνική ζωή.

Λίγο αργότερα, ο Κώστας Κόκλας μίλησε για την παράσταση «Μάρτυρας κατηγορίας» που πρωταγωνιστεί και συνεχίζεται για 3η σεζόν και στην οποία φέτος συνεργάζεται με τον Γιάννη Βούρο.

«Ήταν μία περίοδος που τα πράγματα ήταν πολύ τεταμένα στην Αθήνα, τότε με τα μνημόνια. Ήμουν κάπου στη Βουκουρεστίου και υπήρχαν άνθρωποι έξαλλοι γιατί είχαν ψηφιστεί τα μνημόνια και τότε ο Γιάννης Βούρος ήταν βουλευτής και θυμάμαι ότι είχε ψηφίσει για τα μνημόνια.

Και θυμάμαι που περπατούσα στον δρόμο ανέμελος και ακούω έναν που λέει “ο Βούρος” και κοιτάω γύρω. Γυρίζω και βλέπω κόσμο να τρέχει προς τα πάνω μου για να με λιντσάρει. Και τους λέω “παιδιά όχι, είμαι ο Κόκλας” για να μην φάω ξύλο», είπε γελώντας ο γνωστός κωμικός και περιέγραψε το πώς στη συνέχεια έπιασε κουβέντα με τον κόσμο και τους υπογράμμισε ότι ο Γιάννης Βούρος είναι το καλύτερο παιδί.

Τα μπουζούκια, τα λουλούδια και ο Φίλιππος Σοφιανός

«Ο κόσμος είναι πολύ φιλικός μαζί μου. Νιώθουμε ότι είμαι ξάδελφός τους ή από το ίδιο χωριό. Εγώ κατάγομαι από νησί και έχω μάθει με χαιρετάω τον κόσμο στον δρόμο, οπότε δεν με ενοχλεί. Δεν έχει τύχει να με φέρουν σε δύσκολη θέση», είπε ο Κώστας Κόκλας.

Παράλληλα, περιέγραψε ακόμα μία φορά που τον έχουν μπερδέψει με άλλον διάσημο κύριο.

«Ήμουν στα μπουζούκια και μου πετούσαν πανέρια με λουλούδια γιατί με πέρασαν για τον Σοφιανό», είπε γελώντας ο Κώστας Κόκλας.

Αμέσως μετα, ο Κώστας Κόκλας διηγήθηκε ακόμα μία αστεία ιστορία με κάποιον άλλο διάσημο κύριο του κινηματογράφου.

«Το πιο αστείο από όλα που μου το έχει διηγηθεί ο Άλκης Κούρκουλος και αφορά τον πατέρα του, τον Νίκο Κούρκουλο. Μια φορά οδηγούσε στην Εθνική Οδό και πέφτει πάνω σε ένα ατύχημα, όπου είναι μία κοπέλα που έχει χτυπήσει και είναι χάλια και πηγαίνει να τη βοηθήσει.

Εκείνη ανοίγει τα μάτια της τον βλέπει και λέει “ο Κόκοτας” και λιποθυμά ξανά», περιέγραψε γελώντας ο Κώστας Κόκλας.

Σημειώνεται ο Κώστας Κόκλας φέτος πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό, με τη σεναριακή υπογραφή του Δημήτρη Αποστόλου, που έρχεται στην ΕΡΤ1 απόψε το βράδυ τη σκηνοθεσία της έχει αναλάβει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, όπως σας είχαμε ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια για όλες τις πρεμιέρες της δημόσιας τηλεόρασης.

Το υπόλοιπο καστ απαρτίζουν οι γνωστοί ηθοποιοί: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Μαρία Λεκάκη, Γιάννης Ζουγανέλης, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Ελένη Φιλίνη, Κωνσταντίνα Κλαψινού και Γιώργος Χριστοδούλου.