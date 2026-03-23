Κώστας Σπυρόπουλος για Γιώργο Μαρίνο: Γύρισε και μου είπε «μη με εγκαταλείψεις, μην πάρετε άλλον στη θέση μου»

Ο Κώστας Σπυρόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαρίνο, τον οποίο γνώριζε προσωπικά και είχαν συνεργαστεί. Αποκάλυψε ένα ατύχημα που είχε ο αείμνηστος σόουμαν το 2009 και τις προσπάθειες που έκανε για να μην χάσει παραστάσεις. Τα λόγια που του είχε πει τότε ο Γιώργος Μαρίνος, έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη του συναδέλφου του.

Κώστας Σπυρόπουλος και Γιώργος Μαρίνος βρέθηκαν πολύ κοντά εκείνη την περίοδο. Ο ηθοποιός διαπίστωσε όχι μόνο το αστείρευτο ταλέντο του σόουμαν, αλλά και τη θέλησή του να μην πάει πίσω η δουλειά. Ήταν η περίοδος που τα φώτα είχαν αποτραβηχτεί από πάνω του, μετά από δεκαετίες επιτυχιών σε νυχτερινά κέντρα, αλλά και στην ιδιωτική τηλεόραση.

Αρχικά, ο Κώστας Σπυρόπουλος ανέφερε: «Με τον Γιώργο ζήσαμε δύο χρόνια παρέα, από το 2007 έως το 2009, όταν ήμασταν στον θίασο της Κάτιας Δανδουλάκη με την παράσταση “Παρακαλώ… ας μείνει μεταξύ μας”. Τον Μάρτιο του 2009 πήγαμε στη Θεσσαλονίκη με την παράσταση. Όποιος την είχε δει ίσως να θυμάται πως ο Γιώργος Μαρίνος έκανε τον αφηγητή, μας προλόγιζε και έμπαινε κατά τη διάρκεια του έργου λέγοντας τα δικά του.

Το σκηνικό ήταν έτσι όπου ο Γιώργος έπρεπε να ανεβαίνει και να κατεβαίνει κάτι τεράστια ξύλινα σκαλιά, ώστε να βρεθεί στη σκηνή. Σε μια έξοδό του από τη σκηνή ακούμε ένα “ωωω” και έναν θόρυβο, τρέχουμε να δούμε και βλέπουμε τον Γιώργο να έχει πέσει. Με την Κάτια και την Κατιάνα Μπαλανίκα τον πήγαμε στο Διαβαλκανικό, όπου οι γιατροί μάς είπαν πως είχε ραγισμένα πλευρά».

Ο Κώστας Σπυρόπουλος συνέχισε λέγοντας: «Ο Γιώργος έπρεπε να παραμείνει στο νοσοκομείο. Είπα στην Κάτια και την Κατιάνα: “Θα μείνω εγώ με τον Γιώργο, θα του κρατήσω παρέα”. Καθώς τον μετέφερα με το καροτσάκι, γύρισε και μου είπε: “Μη με εγκαταλείψεις. Και μη σου πουν να πάρετε άλλον στη θέση μου στην παράσταση”. “Είσαι τρελός;” του απάντησα. Έτσι, για όλες τις ημέρες που έπρεπε να παραμείνει στο νοσοκομείο τον βγάζαμε κάθε απόγευμα με ειδική άδεια, έπαιζε με τρομερούς πόνους και τον ξαναγυρίζαμε στο δωμάτιο του νοσοκομείου».

Ο Κώστας Σπυρόπουλος πρόσθεσε στη συνέχεια της συνέντευξης για τον Γιώργο Μαρίνο: «Ήταν αθυρόστομος, έλεγε καλιαρντά. “Θέλω να τα πούμε στη γλώσσα μας” αστειευόταν, απομυθοποιούσε τους πάντες και τα πάντα. Θεωρώ ότι τέτοιοι άνθρωποι που έχουν κάνει outing, άνοιγμα στην κοινωνία, πέρα από θάρρος, έχουν τρομερό χιούμορ και αγάπη για τον άνθρωπο. Το χιούμορ του Γιώργου να κανιβαλίζει και να αποδομεί τα πάντα είναι δείγμα ευφυών ανθρώπων.

Ο Γιώργος είχε πολύ υψηλό συναισθηματικό IQ. Αυτά τα δύο χρόνια που ζήσαμε μαζί κατάλαβα πως ήταν από αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που ήταν άλλος στη ζωή του και στη σκηνή μεταμορφωνόταν. Βασικά ο Γιώργος ήταν η επιτομή αυτού – και αυτό το αποδεικνύει το περιστατικό με τα σπασμένα του πλευρά”.