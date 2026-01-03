Κώστας Τουρνάς: Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Μη με συγκρίνεις μάτια μου» που ερμήνευσε η Καίτη Γαρμπή

Κώστας Τουρνάς και Καίτη Γαρμπή είναι φίλοι και στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί. Ο τραγουδοποιός και εκ των πρωτοπόρων της ελληνικής ροκ, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», στη Ζωή Κρονάκη και στον Τάσο Ιορδανίδη. Αποκάλυψε άγνωστες ιστορίες του παρελθόντος, μεταξύ των οποίων και μία που αφορά το τραγούδι που έγραψε τη δεκαετία του 1990 και έγινε επιτυχία. Το «Μη με συγκρίνεις μάτια μου».

Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Τουρνάς είχε γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι, μαζί με άλλα 5 κομμάτια, που υπήρχαν στον δίσκο «Ατόφιο Χρυσάφι» που κυκλοφόρησε το 1994 και έδωσε επιπλέον ώθηση στην Καίτη Γαρμπή, στην ελληνική δισκογραφία.

«Έχει τύχει κάποιες στιγμές που μου ζητήθηκε να γράψω για κάποιον. Θυμάμαι ότι σε μια συγκεκριμένη περίπτωση έγινα “η κάποια”, κυριολεκτικά για τρεις ώρες. Έγραψα έξι τραγούδια, τελειώσαμε και τα έδωσα. Είναι για τη Καίτη Γαρμπή», είπε αρχικά ο Κώστας Τουρνάς.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή μου λέει ο παραγωγός: “είναι φιλαράκι σου, έχει μια καλή επίδοση, ξεκινάει, θέλουμε κάτι καλό”. Του είπα “εντάξει, όχι δίσκο, μια πλευρά”. Έφυγα από μένα στις 2.30, πήγα σπίτι και στις 6 τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: “Θα ’θελες να ακούσεις; Νομίζω ότι είμαι εντάξει”. Του λέω έχω πέντε, ίσως και έξι τραγούδια».

«Μου λέει: “Απ’ το συρτάρι;”. Λέω δεν έχω συρτάρι ποτέ. Και μου απαντά: “Και τι μου λες τώρα; Έφυγες από μένα στις 2.30 και στις 6 έχεις έξι τραγούδια;”. Λέω τελειώσανε. Περίεργο…

Ήμουν κυριολεκτικά μια Καίτη όταν τα έγραφα. Γι’ αυτό κι ένα τραγούδι από αυτά είναι ακραία θηλυκής ψυχής και σκέψης, το “Μη με συγκρίνεις μάτια μου”. Κάποιος αναρωτιόταν με τι ερέθισμα, με ποιον τρόπο. Έγινα», κατέληξε ο Κώστας Τουρνάς.

Προ μηνών, ο Μπομπ Κατσιώνης, διασκεύασε την εμβληματική επιτυχία του Κώστα Τουρνά, το «Κυρίες και Κύριοι» και το βίντεο είχε κάνει τον γύρο των social media.