Κοστούμια που φόρεσαν διάσημοι ηθοποιοί σε ταινίες βγαίνουν σε δημοπρασία στο Λονδίνο

Κοστούμια που φόρεσαν ηθοποιοί όπως ο Τζόνι Ντεπ, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Κέιτ Γουίνσλετ σε κινηματογραφικά έργα θα πωληθούν σε δημοπρασία στο Λονδίνο.

Τα κοστούμια θα παρουσιαστούν πρώτα σε έκθεση στη συνοικία Μπέρμοντσεϊ στο Λονδίνο έως τις 25 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα διατεθούν προς πώληση στη δημοπρασία που διοργανώνει ο οίκος Kerry Taylor.

Πρόκειται για 73 θησαυρούς από τα αρχεία του Cosprop, οίκου κοστουμιών που ίδρυσε ο βραβευμένος με Όσκαρ σχεδιαστής Τζον Μπράιτ. Ο Cosprop, ο οποίος γιορτάζει την 60η επέτειό του φέτος διαθέτει προς πώληση κινηματογραφικά κοστούμια του για να υποστηρίξει τους ενδυματολόγους και τους σκηνοθέτες του αύριο.

Το κοστούμι των αρχών του 19ου αιώνα που φορούσε ο Τζόνι Ντεπ προς το τέλος της ταινίας «Sleepy Hollow» του 1999 στον ρόλο του ως Ίκαμποντ Κρέιν εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 45.000 αγγλικών λιρών.

Το κοστούμι της Νικόλ Κίντμαν ως Γκρέις Στιούαρτ από την «The Others» του 2001 σχεδιασμένο από τη Σόνια Γκράντε, σε στυλ δεκαετίας του 1940 αναμένεται να πωληθεί έως και 5.000 αγγλικές λίρες. Στην ίδια τιμή εκτιμάται ότι θα πωληθεί το φόρεμα εποχής που φορούσε η Κέιτ Μπλάνσετ ως βασίλισσα Ελισσάβετ I στο κινηματογραφικό έργο «Elizabeth» του 1998.

Το σύνολο που φορούσε η Μπέτι Ντέιβις στην ταινία του 1978 «Θάνατος στον Νείλο» θα πωληθεί έως και 3.500 αγγλικές λίρες, σύμφωνα με τους διοργανωτές της δημοπρασίας.

Μαύρο νεγκλιζέ από σιφόν που φόρεσε η Μαριόν Κοτιγιάρ στην ταινία “La Vie en Rose” ως Εντίθ Πιάφ εκτιμάται ότι θα πωληθεί έως 2.500 αγγλικές λίρες και φόρεμα της Κέιτ Γουίνσλετ από το έργο «Sense and Sensibility» του 1995 αναμένεται να αγοραστεί στην τιμή των 1.500 αγγλικών λιρών.

Η δημοπρασία του Cosprop που δημιουργεί εμβληματικά κοστούμια για ηθοποιούς στη σκηνή και την οθόνη, αιχμαλωτίζοντας τη φαντασία του κοινού για πάνω από 6 δεκαετίες διοργανώνεται στις 25 Νοεμβρίου.