Κούλλης Νικολάου για Ιράν: Η Κύπρος ήταν πάντα ένα κομβικό σημείο για την ανθρωπότητα, αλλά είναι εδώ η Ελλάδα μας

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η Κύπρος παραμένει σε επιφυλακή, μετά τις απειλές του Ιράν. Ο Κούλλης Νικολάου, παραγωγός της «Γης της ελιάς» μίλησε για τις εξελίξεις, τονίζοντας τη στήριξη της Ελλάδας στο νησί της Αφροδίτης.

Το Ιράν πραγματοποίησε κάποιες επιθέσεις με drones στο έδαφός της Κύπρου, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και τόσο ο Κούλλης Νικολάου όσο και ο Στέφανοε Μιχαήλ μίλησαν την Τετάρτη (04.03.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό».

«Παρατηρούμε τα γεγονότα, δεν ζούμε σε ροζ συννεφάκι. 21ος αιώνας σου λέει, κόσμος αλληλοσκοτώνεται. Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα εγώ, δεν είναι κάτι που μας έχει παραλύσει», είπε αρχικά ο Κούλλης Νικολάου.

«Ο κόσμος κινείται κανονικά, στις δουλειές μας κανονικά, στους σχεδιασμούς μας κανονικά. Έχουν κλείσει προληπτικά… κάποια δεδομένα που ‘ναι κοντά στις αγγλικές βάσεις, που ‘ναι πολύ κοντά στο Ακρωτήρι δηλαδή. Κάποια σχολεία, σήμερα ήταν κλειστά προληπτικά. Προληπτικά, είναι τόσο κοντά στις βάσεις που το θεωρώ πολύ λογικό. Υπάρχει και μια ισχυρή αεράμυνα εδώ από το Ισραήλ και την Αμερική και τους Εγγλέζους. Βρισκόμαστε σε αυτή τη γεωστρατηγική θέση», πρόσθεσε.

«Η νήσος Κύπρος ανέκαθεν ήταν πάντα ένα κομβικό σημείο για την ανθρωπότητα. Είναι εδώ η Ελλάδα μας, που είναι η μητέρα πατρίδα μας και δεν ντρεπόμαστε να το λέμε. Και είναι εδώ ο Υπουργός Αμύνης, ο Νίκος Δένδιας. Είναι εδώ δύο ζεύγη F-16, είναι δύο μεγάλες φρεγάτες. Τώρα ο στρατηγός αυτός είναι καταποντισμένος και ανοίγει το στόμα του και λέει θα απειλήσει τον κόσμο όλο. Ο Θεός να τον φωτίσει, να γλιτώσει τον λαό του και όλους εμάς από τις τρομοκρατίες και όλα αυτά και από τον θρησκευτικό φανατισμό που κατατρώει την ανθρωπότητα γενικότερα. Αυτές τις επιθέσεις αυτοκτονίας φοβάμαι περισσότερο.

Το ακούω λογικό αυτό που είπα για το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, όταν σε απειλεί ο άλλος ότι θα ρίξει πυραύλους στην Κύπρο. Εγώ αυτό το σακίδιο, καλέ μου, το ‘χω συνέχεια. Έχουμε τον Τούρκο δίπλα μας», σημείωσε ακόμα ο Κούλλης Νικολάου.

Η νέα δήλωση του Στέφανου Μιχαήλ

Στην εκπομπή μίλησε και ο Στέφανος Μιχαήλ, ο οποίος τόνισε: «Οι κάτοικοι εκεί της γύρω περιοχής που είναι οι βάσεις είναι πάρα πολύ αναστατωμένοι. Έχουν εκκενώσει τα χωριά, τους πήγαν σε ασφαλή σημεία. Έχουμε μια συσσώρευση δυνάμεων εδώ στην περιοχή της Κύπρου. Έχουμε τις ελληνικές φρεγάτες, τα ελληνικά μαχητικά, κατεβαίνουν τώρα γαλλικές φρεγάτες, άκουσα ότι έρχονται και γερμανικές.

Προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ασπίδα προστασίας. Ακούσαμε και τις δηλώσεις των Ιρανών για τους σκοπούς που έχουνε για το νησί, γιατί θεωρούν ότι εδώ υπάρχουν αμερικάνικα μαχητικά. Εντάξει, επικρατεί μια ανασφάλεια. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Ευελπιστώ ότι θα τελειώσει γρήγορα, αν και δεν το βλέπω.

Εγώ προσωπικά λόγω του ότι είμαι και έφεδρος στον στρατό, έχω τον εξοπλισμό μου, τον έχω ετοιμάσει, τα ‘χω έτοιμα τα πράγματα. Εμείς οι έφεδροι στην Κύπρο έχουμε όπλα, έχουμε εξοπλισμό στο σπίτι, στρατιωτικό που μας τα παραχωρεί το στράτευμα, σε περίπτωση που μας καλέσουν για επιστράτευση θα πρέπει να τα έχουμε έτοιμα. Ακούμε, παρακολουθούμε, παίρνουμε τα μέτρα μας αλλά δεν χρειάζεται να μας καταβάλει ο φόβος, προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος».

