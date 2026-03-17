Κρίστιν Κάμποτ: «Ήταν και ο εν διαστάσει σύζυγός μου στη συναυλία, ήξερε» λέει η γυναίκα που έγινε viral στην kiss cam των Coldplay

Η Κρίστιν Κάμποτ, η γυναίκα που έγινε viral όταν εμφανίστηκε σε kiss cam σε συναυλία των Coldplay αγκαλιά με τον προϊστάμενό της, Άντι Μπάιρον, μίλησε στο podcast της Όπρα Γουίνφρεϊ για το περιστατικό που άλλαξε τη ζωή της.

Η πρώην διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της Astronomer Κάμποτ που έγινε «τσακωτή» με τον CEO Άντι Μπάιρον στην kiss cam σε συναυλία των Coldplay στο Gillette Stadium της Βοστόνης, τόνισε ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν ήδη σε διάσταση με τον σύζυγό της και ότι εκείνος γνώριζε για την «πολύ στενή» επαγγελματική της σχέση με τον Άντι Μπάιρον.

Ακόμα κατηγόρησε τις τεχνολογικές εταιρείες ότι «τρέφονται από τον πόνο των ανθρώπων» όταν στιγμές γίνονται viral στα social media.

Όπως αναφέρει η New York Post, η Κάμποτ υπερασπίστηκε την «πολύ στενή» σχέση της με τον πρώην CEO της Astronomerότι, λέγοντας ότι το να μοιράζονται γραφεία και να βγαίνουν για ποτά μετά τη δουλειά αποτελούσε κάτι το σύνηθες.

Coldplay kiss cam woman says she and her boss were separated from their marriages when they were caught in viral video.



Kristin Calbot has revealed she was estranged from her husband at the time of the viral video and her husband was even at the same concert.

Παρά την παγκόσμια φημολογία περί παράνομης σχέσης, η Κρίστιν Κάμποτ τόνισε ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν ήδη σε διάσταση με τον σύζυγό της. Εξήγησε ότι η κόρη της την ενημέρωσε πως ο εν διαστάσει σύζυγός της βρισκόταν στην ίδια συναυλία των Coldplay εκείνο το βράδυ, όπου η ίδια παρευρισκόταν με τον Άντι Μπάιρον.

«Η κόρη μου έλεγε “αυτό είναι τόσο διασκεδαστικό! Τέλεια!” και μέσα μου σκέφτηκα “λοιπόν, θα είναι άβολο αν με δει με τον Άντι; Αν πέσω πάνω του;”», είπε η Κάμποτ στην Όπρα Γουίνφρεϊ. Η στιγμιαία της ανησυχία δεν κράτησε πολύ.

«Μετά όμως σκέφτηκα, είμαι στο στάδιο Τζιλέτ, υπάρχουν 55.000 άνθρωποι εδώ. Πιθανότατα δεν θα τον συναντήσω. Αλλά δεν έχει σημασία, δηλαδή, στο τέλος της ημέρας θα ήταν καλύτερα αν τον είχα συναντήσει», εξήγησε. «Ξέρει πόσο στενά συνεργαζόμαστε με τον Άντι. Ξέρει ότι πηγαίναμε για γεύματα και για ποτά μαζί. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Ξέρει τη φύση της δουλειάς μου και τον τρόπο που διαμορφώνονται οι σχέσεις. Έχω μοιραστεί γραφεία με τους CEOs με τους οποίους έχω δουλέψει», τόνισε η Κρίστιν Κάμποτ στην Όπρα Γουίνφρεϊ. «Είναι απλώς μια πολύ στενή σχέση, οπότε δεν είχε σημασία», πρόσθεσε.

Το βίντεο, διάρκειας 16 δευτερολέπτων, προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη του σταδίου και στη συνέχεια καταγράφηκε από θεατή και αναρτήθηκε στο TikTok, όπου συγκέντρωσε περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο προβολές, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα του 2025.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Κάμποτ παραιτήθηκε από τη θέση της ως επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της τεχνολογικής startup Astronomer. Όπως είπε, το περιστατικό είχε σοβαρές συνέπειες στη ζωή της: δέχθηκε εκατοντάδες τηλεφωνήματα ημερησίως, ακόμη και απειλές, ενώ μέχρι σήμερα δυσκολεύεται να βρει νέα εργασία.

Στην ίδια συνέντευξη κατηγόρησε τα social media ότι κερδίζουν οικονομικά από τέτοιες στιγμές.

«Όταν κάτι γίνεται τόσο viral, οι τεχνολογικές εταιρείες επωφελούνται από αυτό», δήλωσε. «Δεν καταλαβαίνουμε ότι κάθε κοινοποίηση, like ή κλικ δημιουργεί έναν αλγόριθμο που τους αποφέρει δισεκατομμύρια».

Και πρόσθεσε: «Όσο περισσότερο πόνο βιώνει κάποιος σαν εμένα, τόσο περισσότερα χρήματα κερδίζουν. Αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να υπάρξει λογοδοσία».

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι έγινε στόχος έντονων επιθέσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να τη χαρακτηρίζουν με υβριστικούς όρους, κάτι που, όπως είπε, είχε έντονα σεξιστικό χαρακτήρα.

Η Κάμποτ άσκησε κριτική και στην Γκουίνεθ Πάλτροου, πρώην σύζυγο του τραγουδιστή των Coldplay Κρις Μάρτιν, η οποία εμφανίστηκε σε χιουμοριστική διαφήμιση της εταιρείας Astronomer λίγες ημέρες μετά το περιστατικό.

Όπως είπε, η κίνηση αυτή συνέβαλε στην περαιτέρω δημόσια ταπείνωσή της.

Παρά την πίεση που δέχθηκε, η Κάμποτ δήλωσε ότι προσπαθεί να μετατρέψει την εμπειρία της σε αφορμή για δημόσια συζήτηση γύρω από την κουλτούρα των viral στιγμών στο διαδίκτυο.

«Σκέφτομαι κάθε μέρα γιατί συνέβη σε μένα», είπε. «Αλλά θέλω να δω πώς αυτή η εμπειρία μπορεί να οδηγήσει σε κάτι θετικό».