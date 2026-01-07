Κρίστοφερ Νόλαν: Η Μία Γκοθ τον αποθεώνει για την εμπειρία της στην «Οδύσσεια»

Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», μιας ταινίας από τον κορυφαίο σκηνοθέτη, Κρίστοφερ Νόλαν, και τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, έχει πυροδοτήσει ένα πρωτοφανές κύμα προσμονής.

Ο οσκαρικός Κρίστοφερ Νόλαν έχει θέσει ψηλά τον πήχη των προσδοκιών των fans του, αφού η υπερπαραγωγή της «Οδύσσειας» του Ομήρου είναι στο επίκεντρο για πάνω από 1 χρόνο. Μάλιστα, η κυκλοφορία του νέου τρέιλερ της ταινίας στις 22 Δεκεμβρίου έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 37,5 εκατομμύρια προβολές, προσφέροντας μια ακόμη ματιά στην κολοσσιαία παραγωγή, η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με τη νέα τεχνολογία IMAX 70mm.

Το λαμπερό καστ συμπληρώνουν οι Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Πηνελόπης, Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Αντίνοου, Ζεντάγια στον ρόλο της Αθηνάς, Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Κλυταιμνήστρας, Τζον Μπέρνθαλ στον ρόλο του Μενελάου, Μία Γκοθ στον ρόλο της Μελανθούς, Σαρλίζ Θερόν στον ρόλο της Κίρκης και Έλιοτ Πέιτζ ο οποίος λέγεται ότι θα υποδυθεί τον Ερμή χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, μεταξύ άλλων.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Hollywood Reporter, η Μία Γκοθ, η οποία υποδύεται τη Μελανθώ, μίλησε για τη συνεργασία της με τον Νόλαν.

«Ήταν μια από τις σπουδαιότερες εμπειρίες της ζωής μου. Πραγματικά, ήταν κάτι το συγκλονιστικό», δήλωσε η σταρ στο κόκκινο χαλί του Παλμ Σπρινγκς, όπου βρέθηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της από την ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

Mia Goth says filming Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ was “one of the greatest experiences of my life”



“It was profound… The trust that he has in actors was enlightening”

pic.twitter.com/u8ok1HpNNC — cinesthetic. (@TheCinesthetic) January 7, 2026

«Είμαι θαυμάστρια του έργου του εδώ και χρόνια. Οπότε, το να έχω την ευκαιρία να τον παρακολουθήσω από κοντά να σκηνοθετεί ήταν απίστευτο. Αποκόμισα πάρα πολλά», πρόσθεσε.

Εκτός από τις υποχρεώσεις της την περίοδο των βραβείων με το «Frankenstein» και την καλοκαιρινή πρεμιέρα της «Οδύσσειας», η ηθοποιός ετοιμάζεται για το μεγάλο της ντεμπούτο στο σύμπαν του Star Wars το 2027.

Η Γκοθ θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία του Σον Λέβι, «Star Wars: Starfighter», στο πλευρό των Ράιαν Γκόσλινγκ και Έιμι Άνταμς.

«Πέρασα υπέροχα και λατρεύω τον Σον Λέβι… η συνεργασία μαζί του ήταν από τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες που έχω ζήσει», είπε.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από την Universal Pictures στις 17 Ιουλίου, ενώ το «Star Wars: Starfighter» έχει οριστεί να κυκλοφορήσει στις 28 Μαΐου 2027.