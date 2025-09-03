Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη: «Έτσι θα απαλλαγούμε από μ@@@κες σε λίγες μόνο μέρες»

Μία νέα ανάρτηση στα social media έκανε η Ιωάννα Τούνη και αναφέρθηκε στους άντρες που προσεγγίζουν ερωτικά γυναίκες ενώ βρίσκονται ήδη σε σχέση.

Μάλιστα, η γνωστή influencer αποκάλυψε και ποιον θεωρεί αποτελεσματικό τρόπο ώστε να απαλλαγεί το γυναικείο φύλο από τέτοιους επιτήδειους. Για την ακρίβεια, η Ιωάννα Τούνη πρότεινε στις διαδικτυακές της φίλες να στέλνουν αμέσως το μήνυμα στις συντρόφους των επίδοξων εραστών!

«Συμπεθέρες, θέλετε όταν μας στέλνει προσωπικό μήνυμα γκόμενος που έχει φωτογραφία προφίλ με την κοπέλα του να της το στέλνουμε απευθείας screenshot; Θα απαλλαγούμε από μ@@@κες σε λίγες μόνο μέρες», ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη (03.09.2025) στο TikTok.

Η δημοσίευση αυτή είχε μεγάλη απήχηση και πληθώρα γυναικών τάχτηκε υπέρ της πρότασής της.

Ωστόσο, υπήρξε και ένα σχόλιο που υπονοούσε ότι η Ιωάννα Τούνη όταν της συνέβη ένα παρόμοιο περιστατικό και βρισκόταν στη θέση της επίσημης συντρόφου δεν αντέδρασε.

«Ωραία όλα αυτά, αλλά εσύ, τόσο ανεξάρτητη και με αυτοπεποίθηση, πώς ανέχτηκες έναν τέτοιο, που έστειλε σε όλη τη χώρα και σε κάθε τσοκαρία εκεί έξω;», έγραψε ο follower της.

Τότε η Ιωάννα Τούνη δε δίστασε να απαντήσει, ξεκαθαρίζοντας ότι δε γνώριζε εγκαίρως τα γεγονότα…

«Δεν μου έστειλαν εγκαίρως τα screenshot», είπε λακωνικά.

Εν τω μεταξύ, ο γιος της, Πάρης, βρίσκεται στην Αθήνα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και μάλιστα την Τρίτη ξεκίνησε για τον μικρούλη η νέα σχολική χρονιά, γεγονός που ενθουσίασε πατέρα και γιο.