Lifestyle

Κυριάκος Κυανός: «Θαυμάστρια μού πέταξε πιρούνι μαζί με τα λουλούδια»

«Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου, την πήγα στο νοσοκομείο και μου την πήραν από τα χέρια»
Κυριάκος Κυανός
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στην εκπομπή Happy Day και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο μίλησε ο Κυριάκος Κυανός. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την πρόσφατη περιπέτεια της κόρης του.

«Μου έχει συμβεί θαυμάστρια να μου πετάξει λουλούδια με πιρούνι μαζί. Όπως τα πήρε από το τραπέζι, τα πέταξε και μου καρφώθηκε στο φρύδι», είπε αρχικά ο Κυριάκος Κυανός.

Για την περιπέτεια της κόρης του, ο Κυριάκος Κυανός είπε: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου και ήταν πολύ επικίνδυνο.

Εγώ το έχω περάσει στην ίδια ηλικία, είχα την εμπειρία να ξεχωρίσω τα σημάδια, οπότε την πήρα και την πήγα στο νοσοκομείο και μου την πήραν από τα χέρια.

 

Είναι τρομακτικό να σου παίρνουν το παιδί από τα χέρια και να μην ξέρει τι θα συμβεί. Το παιδί τώρα είναι μια χαρά».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
100
69
62
62
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξη Τσίπρα: Θεωρώ ότι τα λάθη του είναι ανθρώπινα, δεν έχει κάνει εγκλήματα
«Είναι συμπάθεια αλλά κυρίως εκτίμηση, παρόλο που σαν πρωθυπουργός ή πολιτικό πρόσωπο έχει κάνει και πολλά λάθη» είπε η Μαριάννα Τουμασάτου για τον Αλέξη Τσίπρα
Μαριάννα Τουμασάτου
23
Newsit logo
Newsit logo