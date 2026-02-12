Κυριάκος Κυανός: «Θαυμάστρια μού πέταξε πιρούνι μαζί με τα λουλούδια»

Στην εκπομπή Happy Day και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο μίλησε ο Κυριάκος Κυανός. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την πρόσφατη περιπέτεια της κόρης του.

«Μου έχει συμβεί θαυμάστρια να μου πετάξει λουλούδια με πιρούνι μαζί. Όπως τα πήρε από το τραπέζι, τα πέταξε και μου καρφώθηκε στο φρύδι», είπε αρχικά ο Κυριάκος Κυανός.

Για την περιπέτεια της κόρης του, ο Κυριάκος Κυανός είπε: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου και ήταν πολύ επικίνδυνο.

Εγώ το έχω περάσει στην ίδια ηλικία, είχα την εμπειρία να ξεχωρίσω τα σημάδια, οπότε την πήρα και την πήγα στο νοσοκομείο και μου την πήραν από τα χέρια.

Είναι τρομακτικό να σου παίρνουν το παιδί από τα χέρια και να μην ξέρει τι θα συμβεί. Το παιδί τώρα είναι μια χαρά».