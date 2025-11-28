Λαέρτης Μαλκότσης: «Επειδή έκανα χορό από μικρός, είχα σχόλια του τύπου “μπαλαρίνα”, “ου μωρή”»

Για τον αγαπημένο του πατέρα αλλά και για τα σχόλια που δέχθηκε εξαιτίας της ενασχόλησης του με τον χορό, σε νεαρή ηλικία, μίλησε ο Λαέρτης Μαλκότσης.

O γνωστός ηθοποιός παραχώρησε την Παρασκευή (28.11.2025) μία νέα συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά στην ΕΡΤ1. Μεταξύ άλλων, ο Λαέρτης Μαλκότσης δήλωσε ότι δεχόταν μπούλινγκ, αλλά τότε δεν γνώριζαν τον ορισμό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πατέρας μου είχε πάθος με την γυμναστική, με την φυσική αγωγή και με τη φυσιολογία. Εγώ αυτό το κάνω τα τελευταία 16 χρόνια που μου την “βάρεσε”. Θα ήθελε πολύ ο πατέρας μου να ακολουθήσω τον δρόμο της γυμναστικής, των ΤΕΦΑΑ και παραπέρα αλλά δεν είχα αυτή την πειθαρχία εκεί», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός.

«Επειδή έκανα χορό από πολύ μικρός, είχα σχόλια του τύπου “που πας, τώρα, εκεί”, “μπαλαρίνα”, “ου μωρή” και τα λοιπά. Τα λέω τώρα γιατί μπορεί να με βλέπουν οι παλιοί συμμαθητές και να τα θυμηθούν. Τώρα όλο αυτό λέγεται μπούλινγκ, τότε δεν ξέραμε», δήλωσε ακόμα.

«Απλά δεν ασχολούμουν. Ασχολούμουν με τα κοριτσάκια που δεν με κορόιδευαν, με αυτά συναναστρεφόμουν», συμπλήρωσε ο Λαέρτης Μαλκότσης.