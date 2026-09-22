Η Κιμ Κίλιαν για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού: Το να σου ξυρίζουν το κεφάλι είναι κάτι που δεν ξεχνάς ποτέ

Η Κιμ Κίλιαν έχει αποκαλύψει δημόσια ότι διαγνώστηκε και έδωσε νικηφόρα μάχη με τον καρκίνο του μαστού, την οποία κράτησε αρχικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, η σύζυγος του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Katerina» και μίλησε ανοιχτά για το συγκεκριμένο κεφάλαιο της ζωής της.

Η Κιμ Κίλιαν εξήγησε πως η διάγνωση έγινε εντελώς απρόσμενα μετά από χειρουργείο στο οποίο είχε υποβληθεί για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Μετά το αρχικό σοκ, αποφάσισε να ακολουθήσει τις οδηγίες των γιατρών και τα κατάφερε. Αρχικά πέρασε όλη τη διαδικασία αθόρυβα, ενώ επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά και να μοιραστεί τα συναισθήματά της αργότερα, για να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας, δύναμης και στήριξης σε άλλες γυναίκες που δίνουν ανάλογες μάχες για την υγεία τους.

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«Επέλεξα να το μοιραστώ με τον κόσμο όταν τελείωσα με τις θεραπείες. Το σκεφτόμουνα πολύ, γιατί γενικά πάντα μου άρεσε η επαφή με τον κόσμο, αλλά δεν ήθελα να κάνω ανάρτηση πιο πριν όσο περνούσα αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν ήθελα κανείς να στενοχωρηθεί, δεν ήθελα λύπηση, οπότε εγώ ήθελα να το μοιραστώ αυτό ακριβώς τη στιγμή που αισθανόμουν ότι πέρασα μια πολύ δύσκολη φάση και πάω προς τη θετική κατεύθυνση», ανέφερε αρχικά.

«Ο καρκίνος ήταν σε αρχικό στάδιο αλλά ήταν επιθετικός. Όταν λοιπόν το έμαθα ότι “ναι, υπάρχει αυτή η διάγνωση”, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα το πω στα παιδιά. Δεν φοβήθηκα για μένα. Φοβήθηκα ότι δεν έχω ολοκληρώσει κάποια πράγματα που εννοείται ότι αφορούν τα παιδιά» συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις δυσκολίες των θεραπειών, αναφέροντας χαρακτηριστικά την τραυματική εμπειρία του ξυρίσματος του κεφαλιού της, αλλά και τη δυσκολία συμφιλίωσης με μια ξένη εικόνα στον καθρέφτη κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. «Δεν υπήρξε στιγμή που να νιώσω ότι δεν θα τα καταφέρω. Μπαίνεις νικήτρια αλλά όλα αυτά που περνάς δεν σε βοηθάνε. Δεν ένιωσα ότι με ενοχλεί, όταν μου είπαν ότι ασφαλώς θα χάσω τα μαλλιά μου. Την εμπειρία του να σου ξυρίζουν το κεφάλι δεν την ξεχνάς ποτέ, αλλά τα μαλλιά ξαναβγαίνουν και αρχίζεις και αναγνωρίζεις ξανά τον εαυτό σου στον καθρέφτη» ανέφερε.

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«Με σόκαρε η εικόνα μου εκείνη την περίοδο. Δεν γίνεται να μην σε σοκάρει αλλά ξεπερνιέται. Σπίτι μου κυκλοφορούσα χωρίς περούκα και μαντήλι, το βιώσαμε κανονικά», εξομολογήθηκε εμφανώς συγκινημένη η Κιμ Κίλιαν.

«Από την Ελλάδα λείπει το σύστημα υποστήριξης του ασθενούς, υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από τη θεραπεία με το λεωφορείο. Σε όσες γυναίκες νοσούν από καρκίνο θέλω να τους πω ότι μπορούν να βγουν νικήτριες, ότι σε λίγο καιρό θα είναι αρκετά κοντά στον παλιό τους», κατέληξε στο μήνυμά της η Κιμ Κίλιαν.