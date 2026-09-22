Χρήστος Μάστορας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι τεράστια η απώλειά του, δεν το έχω συνειδητοποιήσει»

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ο πιο αυθεντικός καλλιτέχνης που έχει περάσει από το ελληνικό μουσικό στερέωμα» είπε στις νέες του δηλώσεις ο Χρήστος Μάστορας.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που σόκαρε το πανελλήνιο στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

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«Είναι τεράστια η απώλειά του, μεγάλη στεναχώρια», είπε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Ήμασταν κοντά με τον Γιώργο και έξω από το Voice.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ο πιο αυθεντικός καλλιτέχνης που έχει περάσει από το ελληνικό μουσικό στερέωμα», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Μάστορας ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στις 14 Σεπτεμβρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην γενέτειρα του τραγουδιστή, τη Νίκαια στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.