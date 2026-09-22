Lifestyle

Η Ντονατέλα Βερσάτσε δημιουργεί νέο brand μόδας και ομορφιάς με έδρα το Λος Άντζελες των ΗΠΑ

Πριν από 1,5 χρόνο η Ιτλαίδα σχεδιάστρια μόδας αποχώρησε από τον οίκο που ίδρυσε ο αείμνηστος αδελφός της, Τζιάνι Βερσάτσε
Ντονατέλα Βερσάτσε
Ντονατέλα Βερσάτσε / REUTERS / Danny Moloshok
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Η εμβληματική προσωπικότητα της ιταλικής μόδας, Ντονατέλα Βερσάτσε γίνεται μέλος κοινής επιχειρηματικής προσπάθειας με τον όμιλο Revolve Group, που εδρεύει στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Reuters.

Πριν από 1,5 χρόνο η Ιτλαίδα σχεδιάστρια μόδας αποχώρησε από τον οίκο που ίδρυσε ο αείμνηστος αδελφός της, Τζιάνι Βερσάτσε. Η Ντονατέλα Βερσάτσε θα αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής δημιουργικού στη νέα εταιρεία μόδας και ομορφιάς, στο πρώτο της εγχείρημα μετά την αποχώρησή της από τον οίκο Versace.

«Πάντα αντλούσα έμπνευση από τη νέα γενιά – στη μουσική, τον κινηματογράφο, την τέχνη και, φυσικά, τη μόδα», δήλωσε η σχεδιάστρια μόδας «Αυτή η συνεργασία μού δίνει την ελευθερία να απευθυνθώ σε αυτή τη γενιά με έναν εντελώς νέο και προσωπικό τρόπο, μέσα από τη μόδα και την ομορφιά».

Η εταιρεία θα συνδυάσει το «δημιουργικό κύρος» της Ντονατέλα Βερσάτσε με την υποδομή και την ψηφιακή τεχνογνωσία της Revolve, σύμφωνα με τον Μάικ Καρανικόλας, συνδιευθύνοντα σύμβουλο του Revolve Group. Ο όμιλος θα διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών υποστήριξης της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων του μάρκετινγκ, των λειτουργικών διαδικασιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η είδηση ​​για τη συνεργασία, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters έρχεται τη στιγμή που ο όμιλος ειδών πολυτελείας Prada ετοιμάζεται για την επανατοποθέτηση της μάρκας Versace στην αγορά, την οποία εξαγόρασε το 2025 έναντι περίπου 1,3 δισ. ευρώ.

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