Λάκης Γαβαλάς: Είχα αυτούς όλους τους χαραμοφάηδες στην εταιρεία και εγώ με την αδερφή μου τρέχαμε σαν τρελοί

Ξέσπασε ο Λάκης Γαβαλάς στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» όταν θυμήθηκε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του. Την οικονομική καταστροφή του που τον οδήγησε στη φυλακή. Επανέλαβε πως κάποιους ανθρώπους, που έπαιξαν ρόλο σε αυτή την εξέλιξη, δεν είναι διατεθειμένος να τους συγχωρήσει.

Ο Λάκης Γαβαλάς θυμήθηκε σε άλλο σημείο την Πρωτοχρονιά που έκανε στη φυλακή: «Έχω κάνει χλιδάτες διακοπές πολλά χρόνια. Οι πραγματικά χλιδάτες διακοπές που έκανα ήταν στη φυλακή. Έκανα μία Πρωτοχρονιά που ντύθηκα κανονικά σαν να πήγαινα σε ένα πάρτι, με τις παγέτες μου, έκανα τα πράγματά μου, είχαμε μπάντα… Κανείς δεν μου μίλαγε εκεί πέρα γιατί είχα να κάνω μ’ έναν τρελό, ας πούμε, που τον είχαν για τρελό, δεν μπορεί να είναι ένας νορμάλ για να ντύνεται έτσι… Οπότε είχα την χλιδή, τη μοναδική» ανέφερε αρχικά.

«Έχω απογοητευτεί από τους ανθρώπους. Μέρες που είναι, παρόλο που θα έπρεπε να κάνω άφεση αμαρτιών, δεν τις κάνω για κάποιους ανθρώπους, το έχω εξομολογηθεί, ότι δεν θέλω να τους συγχωρήσω γιατί κάνανε πάρα πολύ μεγάλο κακό. Είναι αμαρτία το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είχα αυτούς όλους τους χαραμοφάηδες εκεί μέσα στην εταιρεία κι εγώ με την αδερφή μου τρέχαμε σαν τρελοί να εξασφαλίσουμε εταιρείες, να μπορέσουμε να φέρουμε, να αυξήσουμε το προσωπικό, να κάνουμε πιο πολλούς τζίρους, να παίρνει πιο πολλά λεφτά η Ελλάδα, ενώ τώρα αυτοί που πήρανε τα κτίριά μου δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα» τόνισε ο σχεδιαστής μόδας.

«Επειδή, ας το πούμε, οι υποτιθέμενες σχέσεις που κάνω στη ζωή μου είναι “παρενθέσεις” -και λέω παρενθέσεις γιατί είναι άτομα που δεν μπορεί να φτιάξουν μία οικογένεια- οπότε, όσο με γουστάρουν, και τα γουστάρω τα άτομα αυτά, κάνουμε την παρένθεσή μας. Και οι μεν και οι δε. Εγώ εάν είναι μία σχέση που δεν έχει και φιλολογικό και φιλοσοφικό χαρακτήρα, δεν τη θέλω. Να πω ρε παιδάκι μου πράγματα που θα μπορεί να γίνει μία κάποια βελτίωση, μία κάποια πρόοδος.

Γιατί είναι και νεότεροι πάντα, πολύ νεότεροι οι άνθρωποι που μου αρέσουν. Δεν θα έκανα με κάποιον της ηλικίας μου, με ανθρώπους των 50 χρονών… Αν είναι γυναίκες, έχουν τα υπαρξιακά τους, τα ορμονικά. Αν είναι άντρες, δεν ξέρω αν θα έχουν ακόμη μουστάκι, ή θα πρέπει να το ξυρίσουν, αν κάνουν αποτρίχωση ή αν δεν κάνουν.

Θέλω νέους που ακόμη δεν ξέρουν ούτε καν τι είναι η ρυτίδα και δεν την προσέχουν. Και λένε πω πω είσαι θεός, είσαι καταπληκτικός! Ε λέω που ν’ ανάψω το φως! Οπότε βαδίζουμε στο σκότος» συμπλήρωσε με χιούμορ ο Λάκης Γαβαλάς.

«Γιατί εγώ δεν ερωτεύομαι, δεν μπορώ να ερωτευτώ. Εγώ είμαι ένας υστερικός με μένα άτομο. Πρέπει πρώτα απ’ όλα να ερωτευτώ τον εαυτό μου. Εγώ τον εαυτό μου τον δανείζω οπουδήποτε, προκειμένου να γίνει κατά τη γνώμη μου κάτι καλύτερο» δήλωσε επίσης ο Λάκης Γαβαλάς.