Ο Πέτρος Κωστόπουλος αποχαιρετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι: «Ο άνθρωπος που άλλαξε τη μόδα 50 χρόνια πριν»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος γνώριζε προσωπικά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (04-09-2025) σε ηλικία 91 ετών. Ο εκδότης δημοσιοποίησε στο Instagram μία κοινή φωτογραφία από το παρελθόν με τον κορυφαίο σχεδιαστή μόδας, γράφοντας λίγες λέξεις για εκείνον.

Ο θρύλος της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε στο σπίτι του, όπου βρισκόταν για να αναρρώσει μετά από πρόσφατη νοσηλεία, που είχε κρατηθεί μυστική. Ο Πέτρος Κωστόπουλος διάβασε την ανακοίνωση της εταιρείας του και λίγες ώρες αργότερα έκανε την πρώτη του ανάρτηση.

«Adio Giorgio. Ο άνθρωπος που άλλαξε τη μόδα 50 χρόνια πριν. Grande Maestro», έγραψε ο Πέτρος Κωστόπουλος για τον Τζόρτζιο Αρμάνι.

Στα χρόνια της πορείας του, ο Giorgio Armani διαμόρφωσε ένα όραμα που ξεπέρασε τα όρια της μόδας, αγγίζοντας κάθε πτυχή της ζωής. Προέβλεπε τις εξελίξεις με σπάνια καθαρότητα και ρεαλισμό, καθοδηγούμενος από αδιάκοπη περιέργεια και βαθιά προσοχή στο παρόν και στους ανθρώπους.

Το δικό της αντίο στον Τζόρτζιο Αρμάνι, είχε πει και η Τζένη Μπαλατσινού: «Σε ευχαριστούμε που μας δίδαξες πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα» είχε γράψει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της.