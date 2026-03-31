Λάκης Γαβαλάς: Η Άντζελα Δημητρίου μάλλον ήθελε να κάνει μία ίντριγκα αλλά η Έφη Θώδη δεν ενέδωσε

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha και ρωτήθηκε για τη κριτική που άσκησε η Άντζελα Δημητρίου στην Έφη Θώδη, κατά τη διάρκεια του «J2US» που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28-03-2026). Ο σχεδιαστής άσκησε κριτική στην «Λαίδη» του ελληνικού τραγουδιού και στήριξε τη συνάδελφό της.

Ο Λάκης Γαβαλάς έχει μιλήσει και στο παρελθόν με τα καλύτερα λόγια για την Έφη Θώδη. Όπως είπε στις νέες δηλώσεις του, έχει κερδίσει το «στοίχημα» με τον κόσμο, αφού καταφέρνει διαχρονικά να τον διασκεδάζει. Η Άντζελα Δημητρίου, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο αυστηρή στην κριτική της, σύμφωνα με τον σχεδιαστή μόδας.

Για το επίμαχο σκηνικό στο «J2US», ανέφερε: «Νομίζω ότι η Άντζελα Δημητρίου ήταν έξω από τα νερά της στο J2US και τη δικαιολογώ. Έχει κι αυτή τη βραδυγλωσσία, δεν μπορεί να εκφράζεται πολύ και να μιλάει», σχολίασε ο σχεδιαστής.

«Μια γυναίκα που τραγουδάει, όπως τραγουδάει, όσο τραγουδάει και ξεσηκώνεσαι μαζί της και διασκεδάζεις, της δίνω τα εύσημα. Δεν το είπε για κακό, μάλλον ήθελε να κάνει μία ίντριγκα αλλά η Έφη δεν ενέδωσε», συμπλήρωσε στο σχόλιό του ο Λάκης Γαβαλάς.

Αφορμή για την κριτική της Άντζελας Δημητρίου, ο τρόπος που ερμήνευσε το κομμάτι που της είχε δοθεί η Έφη Θώδη: «Το έχασε λίγο στην αρχή… Δεν μπήκες καλά. Γιατί αγάπη; Εσύ που είσαι επαγγελματίας είναι δυνατόν να μην μπαίνεις καλά στον χρόνο;», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας για λίγο «παγωμένο» το πλατό.

Η Άντζελα Δημητρίου επανήλθε μετά την κριτική, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της με πιο ήπιους τόνους: «Το είπα γιατί έπρεπε να το πω. Είσαι καταπληκτική σε αυτό που κάνεις, μην το αλλάξεις ποτέ, σε αγαπάω πολύ και το ξέρεις. Εσύ πάντα δοκιμάζεις πράγματα», είπε.

Μετά το τέλος του «J2US» όμως η Έφη Θώδη ανέφερε για την Άντζελα Δημητρίου: «Έβγαλε όλο το κόμπλεξ που είχε απέναντί μου. Φάνηκε ότι ήταν κάτι που είχε μέσα της, μου τη φύλαγε. Έγινε ένα μικρό τεχνικό λάθος και δεν άκουγα τη μουσική. Ο κόσμος ήταν και είναι με το μέρος μου, να σκάσουν όλοι απ’ το κακό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ερμηνεία της Έφης Θώδη, έγινε θέμα συζήτησης στα social media, με ορισμένους να κάνουν λόγο για μια άτυχη στιγμή της και άλλους να συμφωνούν με την άποψη που εξέφρασε η Άντζελα Δημητρίου.

Για την ιστορία, το ζευγάρι που αποχώρησε από το «J2US» το βράδυ του Σαββάτου, ήταν ο Θανάσης Βισκαδουράκης και η Ξένια Βέρρα.