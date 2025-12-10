Συμβαίνει τώρα:
Λάκης Γαβαλάς: Μου ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα μου για να ονομαστεί η τσάντα Kelly Lakis

«Το 1995 άρχισα να είμαι πολύ δυνατός επαγγελματικά και το '98 καβαλούσα άλογα στο Τατόι», περιέγραψε
Λάκης Γαβαλάς
O Λάκης Γαβαλάς / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Για την εποχή που άρχισε να συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας στον κόσμο μίλησε, ο Λάκης Γαβαλάς σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο γνωστός σχεδιαστής και κριτής του GNTM βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο το απόγευμα της Τετάρτης (10.12.2025) στην ΕΡΤ1. Μάλιστα, ο Λάκης Γαβαλάς περιέγραψε πώς ξεκίνησε η συνεργασία του με την Hermes.

«Το 1995 άρχισα να είμαι πολύ δυνατός επαγγελματικά και το ’98 ξεκίνησα να δουλεύω με την Hermes και τη Chanel και όλους αυτούς. Τότε καβαλούσα άλογα στο Τατόι, έκανα ιππασία και κάποια στιγμή ήθελα μια κουβέρτα για τα άλογα», δήλωσε αρχικά ο δημοφιλής σχεδιαστής μόδας.

«Κατ’ αρχήν οι σέλες Pessoa, για να κάνεις ιππασία, έχουν τα ίδια λεφτά με τις Hermes τις σέλες. Βασικά ο Pessoa τις έκανε σαν design και σαν τεχνική. Πήγα, λοιπόν, στην Hermes και είπα πως θέλω μια κουβέρτα για το άλογο μου και θέλω να πάρω μια σέλα, μαζί με τα ηνία και τα λοιπά.

“Μπορείτε να μου πείτε πως λέγεται ο σύλλογος για να κάνουμε την διαπίστευση, το μονόγραμμα και όλα”, μου είπαν. Τέλος πάντων, έγινε μπέρδεμα οπότε είπα να πάρω μια σέλα και να αφήσω την κουβέρτα», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Κάνω τη σέλα και αρχίζω να μιλάω μαζί τους, ενώ από τα μόνιτορ φυσικά έβλεπαν τα πάντα. Πήρα μια τσάντα που έβαζα μέσα την σέλα και μου πρότειναν να πάω στο ατελιέ, εκεί στον έκτο όροφο να μιλήσουμε.

Συμπαθηθήκαμε τρελά με τον Ντουμά, τον επικεφαλής του οίκου, όπως και με όλο το ατελιέ, τους έπεισα να φτιάξουμε την τσάντα, όπως ακριβώς ήθελα και μου ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα μου για να ονομαστεί η τσάντα Kelly Lakis», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Λάκης Γαβαλάς στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

