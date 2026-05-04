Ρομέο Μπέκαμ και Κιμ Τέρνμπουλ «αντιγράφουν» το στιλ των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ στη Νέα Υόρκη

Ο Ρομέο Μπέκαμ και η Κιμ Τέρνμπουλ φαίνεται πως θέλουν να γίνουν όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ για αυτό και, σύμφωνα με διεθνή μέσα, αντιγράφουν το στιλ τους. Το ζευγάρι τράβηξε όλα τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη, καθώς εμφανίστηκαν με looks που θύμιζαν έντονα το εμβληματικό στιλ των Μπέκαμ.

Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ εμφανίστηκαν με πιο casual ρούχα αλλα κινήθηκαν στις αποχρώσεις του μαύρου και του γκρι ενώ σε άλλη εμφάνιση, αυτή τη φορά βραδινή, κινήθηκαν σε αποχρώσεις του μπλε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στιλιστικές επιλογές δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς θύμισαν αντίστοιχες εμφανίσεις των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, όπως η πρόσφατη στη Νέα Υόρκη όπου το ζευγάρι είχε επιλέξει παρόμοιες αποχρώσεις του μπλε, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι είναι fashion icons, σύμφωνα με την Dailymail.

Η έξοδος του Ρομέο και της Κιμ έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη χρονικά στιγμή, λίγο πριν το Met Gala στη Νέα Υόρκη, όπου ενδέχεται να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον αδελφό του Μπρούκλιν σε μια «άβολη συνάντηση», εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής ρήξης.

Τα δύο αδέλφια δεν έχουν μιλήσει εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, με τη μεταξύ τους απόσταση να έχει γίνει μέρος μιας ευρύτερης οικογενειακής ρήξης. Το αν θα βρεθούν τελικά στο ίδιο event παραμένει αβέβαιο, ωστόσο η πιθανότητα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα διεθνή media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρομέο βρέθηκε το Σαββατοκύριακο σε pre-Met Gala εκδηλώσεις.

Την ίδια ώρα, ούτε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ούτε η σύζυγός του Νίκολα Πελτζ έχουν επιβεβαιώσει δημόσια την παρουσία τους στο Met Gala, διατηρώντας χαμηλό προφίλ στα social media.

Η οικογενειακή ένταση φαίνεται να παραμένει στο προσκήνιο, παρά τις δημόσιες ευχές των υπόλοιπων μελών της οικογένειας για τα γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος έκλεισε τα 51 του χρόνια.