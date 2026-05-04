Κάιλι Μινόγκ: Αύριο το τρέιλερ του «Kylie» – Το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή και την καριέρα της

Το πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ «KYLIE» του Netflix για την Κάιλι Μινόγκ κυκλοφορεί αύριο (05.05.2026), δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη ζωή και την εντυπωσιακή καριέρα της τραγουδίστριας.

Το ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων θα εξερευνήσει πώς η Κάιλι Μινόγκ έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της ποπ μουσικής. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια από την Αυστραλία θα μιλά ανοιχτά για τη ζωή της στο ντοκιμαντέρ, με τίτλο «KYLIE» του Netflix που θα εξετάζει πώς «αναδιαμόρφωσε την ποπ και έγινε ένα από τα πιο διαχρονικά είδωλα της μουσικής».

We should be so lucky. The KYLIE trailer drops tomorrow. pic.twitter.com/z51vsIvnEx — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) May 4, 2026

Το ντοκιμαντέρ δημιουργεί η ομάδα πίσω από τη βιογραφική σειρά του Netflix για τον Ντέβιντ Μπέκαμ. Παρουσιάζοντας πλάνα από οικογενειακές ταινίες, προσωπικές φωτογραφίες και νέες συνεντεύξεις με την ίδια την τραγουδίστρια, το Netflix αναφέρει ότι «εξετάζει πώς αντιμετώπισε τον δημόσιο έλεγχο, την προσωπική απώλεια και την ασθένεια με σθένος και χάρη, κερδίζοντας σεβασμό πολύ πέρα από τη δική της βάση θαυμαστών».