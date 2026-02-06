Λάκης Ραπτάκης: Τα 48 νυχτερινά μαγαζιά, οι επώνυμοι θαμώνες και η σχέση με τη Βάνα Μπάρμπα

Ο Λάκης Ραπτάκης είναι πρωτοπόρος της νυχτερινής διασκέδασης κι άφησε το στίγμα του τόσο στην αθηναϊκή όσο και στη σαλονικιώτικη νύχτα. Ο θρυλικός επιχειρηματίας έσβησε ξαφνικά, σε ηλικία 79 ετών, προδομένος από την καρδιά του, το απόγευμα της Πέμπτης (05.02.2026), βυθίζοντας στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Λάκης Ραπτάκης από τη δεκαετία του 1970 μέχρι πρόσφατα κατάφερε να δημιουργήσει 48 νυχτερινά μαγαζιά, από κλαμπ, μπαρ, μπουζούκια έως και εστιατόρια και να γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίας της γενιάς του. Παράλληλα, έζησε μία γεμάτη ζωή. Μέρος αυτής ήταν και η Βάνα Μπάρμπα, με την οποία έζησαν έναν μεγάλο θυελλώδη έρωτα.

Τα 48 μαγαζιά και οι επώνυμοι θαμώνες

Ο Λάκης Ραπτάκης είχε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη κι από την πόλη του ξεκίνησε την επαγγελματική δραστηριότητα. Το πρώτο μαγαζί που άνοιξε ήταν στα τέλη του 1971 και δεν ήταν άλλο από την ντίσκο «Tiffany’s». Έπειτα άνοιξε το «Studio 51». Στη συνέχεια κατέβηκε στην Αθήνα και άφησε τη δική του ιστορία στον χώρο της διασκέδασης δημιουργώντας θρυλικά μαγαζιά όπως το «Prive», το «Loft», η «Αίγλη», οι «Χάντρες», το «Amazon», το «Lobby» το «4711», το «Ακρωτήρι» και το «Φιξ».

«Το πρώτο μαγαζί το ανοίγω, νομίζω τέλη ’71 με αρχές ’72. Ήταν η πρώτη ντίσκο που άνοιξε στη Θεσσαλονίκη, στην Ικτίνου. Λίγο πιο πάνω πήγαινα γυμνάσιο εγώ, στο Δεύτερο Γυμνάσιο Αρρένων και ήτανε ένα υπόγειο που έγινε η πρώτη ντίσκο. Στην αρχή φαντάσου το άνοιξα και δεν είχαμε εξώπορτα, γιατί ήταν ανοιχτή η οικοδομή, και κοιμόμουνα εκεί για να φυλάω εγώ το βράδυ το μαγαζί.

Είχα πάει στο Λονδίνο ένα ταξίδι και εκεί είδα τις πρώτες ντίσκο. Και έτσι ξεκίνησα. Από εκεί είδα την ιδέα και την κουβάλησα στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο μαγαζί το είπαμε «Studio 51», γιατί ήταν Προξένου Κορομηλά 51. Και βάλαμε και κουζίνα. Τότε γινόταν πάταγος με το 54 στη Νέα Υόρκη», είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο «Στούντιο 4» τον Μάρτιο του 2024.

«Το ’88 πρέπει να κατέβηκα στην Αθήνα και έφερα μια επανάσταση στην Αθήνα. Ξεκίνησα εδώ κάνοντας την Αίγλη, μες στο Ζάππειο, που ήταν ένα αναψυκτήριο της κακιάς ώρας, είχε αράχνες μέσα και ποντίκια», είχε δηλώσει για την «Αίγλη».

«Εδώ στην Αθήνα έκανα κλαμπ – μπουζούκι. Δεν είχαμε τραπεζομάντιλα, αλλά τα σιδερένια τραπέζια, καρέκλες. Κάναμε επανάσταση και στα μπουζούκια. Κάναμε κάτι ξεχωριστό. Έφερα τον Λιβιεράτο, τον Ρέμο και τη Θεωδορίδου και τους ένωσα στις «Χάντρες». Τότε ήταν ο Λάμπης πρώτο όνομα. Ο Ρέμος είχε έρθει στον Διογένη και έβγαινε στις 6:00 το πρωί, να τον ακούσω. Έλεγε τρία τραγούδια. Τώρα έχει αλλάξει η διασκέδαση. Τότε παίζαμε 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ρεπό. Ήταν μια φορά Καθαρά Δευτέρα και λέω να κλείσουμε, και μου λένε “τι να κλείσουμε, είμαστε γεμάτοι”», είχε πει στην ίδια συνέντευξη.

Μάλιστα, σε άλλο σημείο ο Λάκης Ραπτάκης είχε δηλώσει ότι στα μαγαζιά του σύχναζαν οι μεγαλύτεροι σταρ, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Ειρήνη Παππά. Ενώ σε ένα από τα μαγαζιά του είχε βρεθεί και η Σάρον Στόουν. Επίσης θαμώνες του ήταν η Άννα Βίσση, η Καίτη Γαρμπή και άλλα λαμπερά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, της τηλεόρασης και της υποκριτικής τέχνης.

«Στο “Ακρωτήρι” κάναμε πολύ καλή δουλειά τότε. Είχα φέρει και τη Σάρον Στόουν. Η Σάρον Στόουν όσοι είχαμε φορούσαμε γραβάτες, είχε μια μανία να μας έβγαζε τις γραβάτες. Ωραία γυναίκα. Στο Κολωνάκι που κάναμε το “Doors”, επειδή είχε πέντε πόρτες. Στη Ρόδο το La Scala, το είπαμε έτσι γιατί είχαμε ανέβει πολλές σκάλες», είχε δηλώσει ακόμα.

«Είχαμε φτάσει περίπου στα 47 – 48 μαγαζιά. Εδώ μιλάμε στην Ελλάδα. Είμαι για ρεκόρ Guinness», είπε για τα μαγαζιά που έχει ανοίξει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας.

Η σχέση με τη Βάνα Μπάρμπα

Ο Λάκης Ραπτάκης γνώρισε και ερωτεύτηκε μία από τις ομορφότερες Ελληνίδες ηθοποιούς και έζησε μαζί της έναν μεγάλο έρωτα. Ο λόγος για τη Βάνα Μπάρμπα! Η σχέση τους ξεκίνησε το 1998 και κράτησε για δύο περίπου χρόνια. Ωστόσο το ζευγάρι χώρισε επεισοδιακά, με έντονη δημόσια αντιπαράθεση, το 2000.

Μάλιστα, η ηθοποιός είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του επιχειρηματία, καταγγέλλοντας ότι της επιτέθηκε έξω το σπίτι της, κάνοντας λόγο για κίνηση ζηλοτυπίας. Ο Λάκης Ραπτάκης από την πλευρά του, έκανε στη Βάνα Μπάρμπα αγωγή, υποστηρίζοντας πως της είχε δανείσει χρήματα, τα οποία δεν του είχε επιστρέψει.

Παρόλα αυτά μετά από κάποια χρόνια οι δυο τους κατάφεραν να «γεφυρώσουν» τις διαφορές τους και από εραστές και μετέπειτα εχθροί να γίνουν τελικά αγαπημένοι φίλοι.