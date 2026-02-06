Συμβαίνει τώρα:
Λάκης Ραπτάκης: Τη Δευτέρα η κηδεία του θρυλικού επιχειρηματία της νυχτερινής Αθήνας – Η ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας
Βάνα Μπάρμπα, Λάκης Ραπτάκης
Η Βάνα Μπάρμπα και ο Λάκης Ραπτάκης / NDP Photo / Φωτογραφία Νίκος Δρούκας

Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο νέο νεκροταφείο της Γλυφάδας θα ειπωθεί το τελευταίο αντίο στον Λάκη Ραπτάκη. Ανακοίνωση για την κηδεία του θρυλικού επιχειρηματία της νυχτερινής διασκέδασης  έκανε η άλλοτε σύντροφός του, δημοφιλής ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα την Παρασκευή (06.02.2026).

Ο Λάκης Ραπτάκης και η Βάνα Μπάρμπα έζησαν έναν θυελλώδη έρωτα όταν ο κορυφαίος επιχειρηματίας της αθηναϊκής νύχτας μεσουρανούσε στον χώρο της διασκέδασης με τα πιο γνωστά μαγαζιά της εποχής.

Ο θρυλικός επιχειρηματίας «έσβησε» ξαφνικά, σε ηλικία 79 ετών, προδομένος από την καρδιά του, το απόγευμα της 5ης Φεβρουαρίου, βυθίζοντας στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Την Παρασκευή, η Βάνα Μπάρμπα μέσω μίας ανάρτησής της στο Facebook γνωστοποιεί πως η κηδεία του Λάκη Ραπτάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο νέο νεκροταφείο της Γλυφάδας.

Κάλεσε μάλιστα, όσους επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον θρύλο της νυχτερινής διασκέδασης να δώσουν «το παρών».

«Αγαπητοί φίλοι όσοι θέλετε να αποχαιρετίσετε τον αγαπημένο μας φίλο Λάκη Ραπτάκη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στη Γλυφάδα, στο καινούργιο κοιμητήριο, στην εκκλησία Άγιος Ταξιάρχης, 11 η ώρα, θα σας περιμένουμε με εκτίμηση».

 

Ο εκλιπών, από τη δεκαετία του 1970 μέχρι πρόσφατα κατάφερε να δημιουργήσει 48 νυχτερινά μαγαζιά, από κλαμπ, μπαρ, μπουζούκια έως και εστιατόρια και να γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίας της γενιάς του.

