Λαμπερές παρουσίες στο χριστουγεννιάτικο party του θεάτρου Παλλάς

Το «παρών» έδωσαν οι συντελεστές των δύο μεγάλων, φετινών παραγωγών του θεάτρου Παλλάς, «Annie» και «Αλεξάνδρεια»
Γιάννης Κεντ, Δήμητρα Ματσούκα, Πέτρος Κόκκαλης
Ο Γιάννης Κεντ, η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης

Μέσα σε μια λαμπερή και ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ το χριστουγεννιάτικο party του θεάτρου Παλλάς, στο ατμοσφαιρικό George, The Lobby Bar του King George.

Οι συντελεστές και οι συνεργάτες των δύο μεγάλων, φετινών παραγωγών του θεάτρου Παλλάς, «Annie» και «Αλεξάνδρεια» αλλά και πολλοί φίλοι, έκαναν ένα ευχάριστο διάλειμμα από τους ρυθμούς της θεατρικής σκηνής και συναντήθηκαν σε ένα λαμπερό, χριστουγεννιάτικο σκηνικό για να ανταλλάξουν ευχές.

Το καστ της παράστασης «Αλεξάνδρεια»
Το καστ της παράστασης «Αλεξάνδρεια»

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τη βραδιά σε έναν ζεστό και elegant χώρο, με festive ατμόσφαιρα και χαλαρή ενέργεια, γιορτάζοντας την ολοκλήρωση μιας χρονιάς γεμάτης συνεργασίες, επιτυχίες και δημιουργικές στιγμές, με οικοδεσπότη τον Γιάννη Κεντ.

Δανάη Παππά και Εριέττα Μανούρη
Η Δανάη Παππά και η Εριέττα Μανούρη

Στο party έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο Σπύρος Καπράλος, η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Πέτρος Κόκκαλης και η Δήμητρα Ματσούκα, ο Γιώργος Λυκιαρδόπουλος, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Ελίνα Κεντ, ο Κωνσταντίνος Αγιοστρατίτης, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Μανόλης Παντελιδάκης, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, η Ζέτη Φίτσιου, ο Γιάννης Στάνκογλου, η Δανάη Παππά, ο Ιωάννης Παπαζήσης, η Άννα Μάσχα, η Μαρία Κατσανδρή, η Ελένη Καρακάση, η Χριστίνα Αλεξανιάν, η Λήδα Ματσάγγου, η Θέμιδα Μαρσέλλου, η Αλίνα Κωτσοβούλου, η Βάσια Παναγοπούλου, ο Αργύρης Αγγέλου, ο Μιχάλης Αλικάκος, ο Δημήτρης Παπανικολάου, η Εριέττα Μανούρη, οι δημοσιογράφοι Κατερίνα Παναγοπούλου και Στέλλα Στυλιανού και πολλοί άλλοι.

Μιχάλης Αλικάκος, Γιώργος Μυλωνάκης, Γιάννης Κεντ, και Τίνα Μεσσαροπούλου
Ο Μιχάλης Αλικάκος, ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο Γιάννης Κεντ, και η Τίνα Μεσσαροπούλου

Η βραδιά κύλησε με ανεβασμένη διάθεση, υπέροχη μουσική και άψογη φιλοξενία επιβεβαιώνοντας πως οι πιο όμορφες συνεργασίες συνεχίζονται και πέρα από τη σκηνή.

Βάσια Παναγοπούλου, Γιάννης Κεντ, Γιώργος Ψυχογυιός, Ιωάννης Παπαζήσης
Η Βάσια Παναγοπούλου, ο Γιάννης Κεντ, ο Γιώργος Ψυχογυιός και ο Ιωάννης Παπαζήσης

Το χριστουγεννιάτικο party του θεάτρου Παλλάς έκλεισε τη χρονιά με τον πιο φωτεινό τρόπο, δίνοντας ραντεβού για νέες δημιουργικές συναντήσεις εντός και εκτός σκηνής και τη νέα χρονιά!

