Λατόγια Τζάκσον: Ανησύχησαν οι followers με την σκελετωμένη εμφάνιση της αδελφής του Μάικλ Τζάκσον

Έντονη ανησυχία για την υγεία της προκάλεσε στους θαυμαστές της η αδελφή του Μάικλ Τζάκσον, Λατόγια, μετά την πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram.

Η 69χρονη τραγουδίστρια Λατόγια Τζάκσον, αδελφή του Μάικλ Τζάκσον, ανήρτησε ένα κολάζ φωτογραφιών όπου εκατοντάδες followers της παρατήρησαν την σκελετωμένη σιλουέτα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λεζάντα της δημοσίευσης η Λατόγια έγραψε «Καλή Δευτέρα, παιδιά! Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα! Μείνετε ασφαλείς, υγιείς και σας στέλνω πολλή αγάπη!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη La Toya Jackson (@latoyajackson)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλοί σχολίασαν αρνητικά το πόσο αδύνατη είναι, αλλά άλλοι την υπερασπίστηκαν, επισημαίνοντας ότι είναι εκ γενετής μικροκαμωμένη.

«Ήταν πάντα μικροκαμωμένη και είναι φυσιολογικό να χάνεις μυϊκή μάζα καθώς μεγαλώνεις», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας δεύτερος συμπλήρωσε «τα αστεία που κάνετε είναι πραγματικά περιττά και αγενή. Δεν θα είχατε την ίδια συμπεριφορά από κοντά. Μεγαλώστε».

«Παρακαλώ να μην είστε άδικοι. Νομίζω ότι αντιμετωπίζει κάποια θέματα υγείας», σημείωσε ένας τρίτος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη La Toya Jackson (@latoyajackson)

Σημειώνεται ότι η ίδια τον προηγούμενο μήνα, αποκάλυψε ότι χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, για λόγο που ωστόσο δεν ανέφερε. «Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι ξανά στον γιατρό, οπότε ελπίζω όλα να πάνε καλά με μένα και τα αποτελέσματα να είναι θετικά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.