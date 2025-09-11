Λένα Διβάνη: «Δε θα ήθελα να έχω παιδιά γιατί δεν θα ήμουν καλή μητέρα»

Η Λένα Διβάνη μίλησε για το Αλτσχάιμερ από το οποίο έπασχε η μητέρα της αλλά και για την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά.

Η γνωστή συγγραφέας ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» την Πέμπτη (11.09.2025) και άνοιξε την καρδιά της στον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εξομολόγησή της η Λένα Διβάνη χαρακτήρισε το Αλτσχάιμερ ως έναν «ζωντανό θάνατο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια το Αλτσχάιμερ, είναι σαν να ζεις τον θάνατο. Είναι ζωντανός θάνατος, βλέπεις έναν άνθρωπο να αποχωρεί, σαν να φεύγει η ψυχή του και να μένει απλώς ένα κουφάρι που περπατάει. Μάλιστα μου φέρνει το μυαλό τον άνθρωπο που δεν ξέρει ιστορία. Η μαμά μου ξέχασε την ιστορία της και τι ήταν ένα κύμβαλο αλαλάζον!

Ήταν ένα τίποτα, η κακομοίρα. Και ήταν μια γυναίκα έξυπνη, λαμπερή, μπριόζα και δεν έμεινε τίποτα από αυτήν. Ο άνθρωπος, ο πολίτης που δεν ξέρει την ιστορία της χώρας του είναι αυτό, είναι κύμβαλο αλαλάζον, του λένε ό,τι θέλουν, του πασάρουν ό,τι θέλουν, πηγαίνει με το κύμα. Γι’ αυτό πρέπει να διαβάζουμε ιστορία. Είμαστε η ιστορία μας. Φαντάσου να είχες ξεχάσει αυτό που είσαι;», δήλωσε η Λένα Διβάνη.

Παράλληλα η Λένα Διβάνη αναφέρθηκε στην επιλογή της να μην κάνει παιδιά, διότι πιστεύει ότι δε θα ήταν καλή ως μητέρα, ενώ υπογράμμισε ότι θα πρέπει οι γονείς να περνούν από ψυχολογικό τεστ.

«Έχω διδάξει παιδιά, αλλά δε θα ήθελα να έχω παιδιά γιατί δεν θα ήμουν καλή μητέρα. Καλή μητέρα με βαλίτσες στο χέρι έχετε δει; Πρέπει να έχουμε το γνώθι σαυτόν, δεν είμαστε καλοί όλοι σε όλα. Οι άνθρωποι πρέπει να ελέγχονται πριν γίνουν γονείς, αυτή είναι η γνώμη μου, με ένα ψυχολογικό τεστ. Μα, βλέπετε εδώ τα σκοτώνουν, τα κακοποιούν, τα βαράνε στον δρόμο. Εγώ παρεμβαίνω και λέω τι κάνετε και μου λένε κοίτα τη δουλειά σου εσύ… Και όλοι συμφώνησαν γιατί στην Ελλάδα πιστεύουν πως τα παιδιά είναι η δουλειά των γονιών τους, οι άλλοι δεν έχουν λόγο», είπε χαρακτηριστικά.