Λένα Μποζάκη: «Η αναγνωρισιμότητα μου θυμίζει πως ένιωθα κι εγώ ως παιδί όταν έβλεπα κάποιον ηθοποιό από κοντά»

Στη διαχείριση της αναγνωρισιμότητα που λαμβάνει μέσα από την κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» αλλά και στον ρόλο των social media αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Λένα Μποζάκη στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Η Λένα Μποζάκη υποστήριξε ότι τα social media είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το χρησιμοποιείς έξυπνα, χωρίς να γίνει το προφίλ σου η ζωή σου ή η ζωή σου ένα προφίλ.

Με το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας πως τα πας;

Δεν θα έλεγα ότι έχω βιώσει κάτι εξωπραγματικό μέχρι τώρα. Φαντάζομαι πως αναγνωρισιμότητα σε βαθμό που να απαιτεί διαχείριση βιώνουν μόνο κάποιοι σούπερ σταρ. Είναι, όμως, πολύ όμορφο να υπάρχει κόσμος που χαίρεται όταν σε βλέπει, είτε τυχαία κάπου είτε στο θέατρο, επειδή σε έχω δει από την τηλεόραση. Μου θυμίζει πως ένιωθα κι εγώ ως παιδί όταν έβλεπα κάποιον ηθοποιό από κοντά.

Η σχέση με τα social media; Είναι, τελικά, εργαλείο δουλειάς ή υπερεκτιμημένη έννοια;

Δεδομένου ότι η casting director της σειράς με βρήκε από εκεί και επικοινώνησε μαζί μου, θα έλεγα ότι είναι σίγουρα ένα εργαλείο διασύνδεσης. Υπάρχουν, όμως, άνθρωποι που το χρησιμοποιούν πολύ καλύτερα από μένα. Χρειάζεται να βρεθεί ο τρόπος να το χρησιμοποιείς έξυπνα, χωρίς να γίνει το προφίλ σου η ζωή σου ή η ζωή σου ένα προφίλ.