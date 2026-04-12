Λένα Μποζάκη: «Ήμουν απόλυτα δοσμένη και ερωτευμένη με τον μπαμπά μου»

Για τη στήριξη που έλαβε από τους γονείς της και για την απόφαση της να γίνει ηθοποιός, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Λένα Μποζάκη στη συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Η ηθοποιός, Λένα Μποζάκη μίλησε και για τη σχέση που είχε με τον αείμνηστο πατέρα της αποκαλύπτοντας την τεράστια αγάπη που του είχε.

Παίζοντας λίγο με τον τίτλο της σειράς, ήσουν το κορίτσι του μπαμπά;

Ω, ναι! Απόλυτα δοσμένη και ερωτευμένη με τον μπαμπά μου. Δεν είναι μαζί μας εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Και ό,τι φεύγει δεν σημαίνει πως χάνεται.

Οι δικοί σου πως αντέδρασαν όταν τους είπες ότι θα γίνεις ηθοποιός;

Δεν είχαν καμιά αντίρρηση, μόνο έναν όρο: Να πάρω πρώτα ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Μου πήρε κάποια χρόνια, αλλά γενικά είχα και έχω την πλήρη στήριξη τους.

Η μαμά μου, θα έλεγα, είναι μεγάλη φαν… Και έχει πολλή πλάκα αυτό!