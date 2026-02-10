Λένα Ουζουνίδου: «Ποτέ δεν έχω χάσει ρόλους λόγω των κιλών μου»

Η Λένα Ουζουνίδου έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στην εξωτερική της εμφάνιση και παραδέχτηκε ότι το βάρος της δεν αποτέλεσε ποτέ εμπόδιο για εκείνη ώστε να πάρει κάποιον ρόλο. Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι «νταρντάνα», αλλά τα κιλά της είναι ομοιόμορφα.

Η γνωστή ηθοποιός, λίγο πριν από την πρεμιέρα της παράστασης «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας» έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK και τον Αστέρη Κασιμάτη. Η Λένα Ουζουνίδου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αγάπη της για το καλό φαγητό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορώ να αρνηθώ το καλό φαγητό. Δεν μου αρέσει βέβαια να ξεφεύγω στα κιλά. Μαζεύομαι όταν διαπιστώνω ότι συμβαίνει λόγω στενοχώριας ή στρες. Γι’ αυτό μετά προσέχω. Τι να γίνει όμως; Ας είμαι νταρντάνα. Να πω ότι είμαι ελαφίνα; Δεν γίνεται. (Γελάει.) Αλλά είμαι ψηλή και είναι ομοιόμορφα τα κιλά μου. Είμαι και αρκετά γυμνασμένη. Πάντα έκανα κάτι, χορό, ενόργανη, pilates.

Έχεις χάσει ποτέ ρόλους λόγω των κιλών σου;

«Ποτέ, μα ποτέ δεν έχω χάσει ρόλους λόγω των κιλών μου. Έχω παίξει τα πάντα στο θέατρο, και σουμπρέτες και ντάμες. Στην τηλεόραση είναι πιο τυποποιημένα τα πράγματα», δήλωσε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.