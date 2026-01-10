Λένα Ζευγαρά: Το νέο της τραγούδι «Τα Χάνω» σε μουσική του Φοίβου

Η Λένα Ζευγαρά συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία της με τον Φοίβο και παρουσιάζουν το τραγούδι «Τα Χάνω» που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.

Η Λένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, δίνει ρυθμό και ξεσηκώνει με ένα catchy τσιφτετέλι που έγραψε ο hitmaker Φοίβος, το οποίο έχει ήδη αγαπηθεί και γίνει viral στα social media μέσα από τις live εμφανίσεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Τα Χάνω» είναι το δεύτερο τραγούδι της Λένας Ζευγαρά και του Φοίβου, μετά το «Μείνε Απόψε Εδώ» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες και έχει ήδη μπει στη λίστα των επιτυχιών.

Ακούστε το τραγούδι εδώ:

Την ίδια στιγμή, η Λένα Ζευγαρά συνεχίζει να συναρπάζει το κοινό της Θεσσαλονίκης με τις εμφανίσεις της στο «VogClub», έχοντας στο πλευρό της τη Χριστίνα Μηλιού και τον Λευτέρη Κρίκη.