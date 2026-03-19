Λεονάρντο Ντι Κάπριο – Τζένιφερ Λόρενς: Στη δημοσιότητα η πρώτη εικόνα από τα γυρίσματα για τη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε

Όσοι αναρωτιούνται γιατί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι στα φετινά βραβεία Όσκαρ, έχουν την απάντησή τους χάρη στην πρώτη ματιά στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «What Happens at Night». Ο γνωστός ηθοποιός ξανασυνεργάζεται με την Τζένιφερ Λόρενς για το νέο δράμα.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στην ταινία, σε μια επανένωση με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Don’t Look Up», Τζένιφερ Λόρενς. Το What Happens at Night είναι ένα δράμα γύρω από έναν γάμο που στοιχειώνεται, το οποίο πιθανότατα θα φέρει τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, Μάρτιν Σκορτσέζε πίσω, στο ύφος ψυχολογικού τρόμου του «Shutter Island».

Ο Ντι Κάπριο και ο Σκορσέζε μοιράστηκαν από κοινού μια πρώτη φωτογραφία από το «What Happens at Night» στα social media. Η εικόνα δείχνει το παντρεμένο ζευγάρι, τον Ντι Κάπριο και τη Λόρενς, να περπατά χέρι – χέρι μέσα σε ένα παγωμένο χειμερινό τοπίο.

Η παραγωγή της ταινίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στο υποστηρικτικό καστ περιλαμβάνονται οι Μαντς Μίκελσεν, Πατρίσια Κλάρκσον και Τζάρετ Χάρις.

Η ταινία «What Happens at Night» είναι διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Peter Cameron. Η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα παντρεμένο αμερικανικό ζευγάρι που ταξιδεύει σε μια μικρή ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα μωρό.

Σύμφωνα με τη σύνοψη του βιβλίου: «Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται σε αυτόν τον αινιγματικό, παγωμένο κόσμο, και όσο περισσότερο το ζευγάρι αγωνίζεται να αποκτήσει το μωρό του, τόσο λιγότερα φαίνεται να γνωρίζει για τον γάμο του, για τον εαυτό του και για την ίδια τη ζωή».

Ενώ ο Ντι Κάπριο έχει μια πλούσια καριέρα υπό τη σκηνοθεσία του Σκορσέζε σε ταινίες όπως «The Aviator», «Gangs of New York», «The Wolf of Wall Street», «Shutter Island» και άλλες, αυτή η νέα ταινία θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που η Τζένιφερ Λόρενς θα βρεθεί υπό τη σκηνοθεσία του θρύλου των ταινιών «Taxi Driver» και «Goodfellas».

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας για τη στήλη «Actors on Actors» του Variety, η Λόρενς ρώτησε τον Ντι Κάπριο τι πρέπει να γνωρίζει για τον Σκορσέζε ως σκηνοθέτη.

«Είναι υπέροχο, και θα σου δώσει πολλές κινηματογραφικές αναφορές», της είπε ο Ντι Κάπριο. «Συνήθως έρχονται σε μορφή DVD. Και αν δεν έχεις DVD player, αγόρασε ένα… μερικές φορές θα κάνει προβολές μόνο για μια σκηνή από μια ταινία. Αν υπάρχει κάτι που θέλει να πιάσεις από μια παλιά ταινία ή το ρυθμό κάτι, μπορεί να δεις ολόκληρη την ταινία μόνο για μια συγκεκριμένη σκηνή που θέλει να δει. Μπορεί να δούμε κάποιες ιαπωνικές ταινίες φαντασμάτων για αναφορά, απλά για να πιάσουμε τον τόνο. Θα περάσεις καταπληκτικά», απάντησε.