Λευτέρης Πανταζής: Ακυρώθηκε η αποψινή συναυλία του στην Άρτα λόγω φωτιάς – Το μήνυμα του τραγουδιστή

«Δυστυχώς το live στην Καμπή ακυρώνεται λόγω φωτιάς, ο Θεός και η Παναγία να βάλουν το χέρι τους», έγραψε ο Λευτέρης Πανταζής στα social media
Λευτέρης Πανταζής
Ο Λευτέρης Πανταζής / NDP Photo

Τη συναυλία που επρόκειτο να δώσει στην Καμπή της Άρτας, το βράδυ της Πέμπτης (14.08.2025) ακύρωσε ο Λευτέρης Πανταζής. Ο λόγος αυτής της ακύρωσης δεν είναι άλλος από τις φωτιές που πλήττουν τα τελευταία 24ωρα την περιοχή.

Οι διοργανωτές αποφάσισαν να ακυρώσουν τη συγκεκριμένη συναυλία, στην οποία εκτός από τον Λευτέρη Πανταζή θα συμμετείχαν η Κόνι Μεταξά, η Γιώτα Γρίβα και ο Θάνος Τζάνης, σκεπτόμενοι τους ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τις φωτιές, αλλά και τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.

Για μία ακόμα χρονιά η χώρα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, με τα μέτωπα να είναι πολλά και σε αρκετές περιοχές. Η περιοχή έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα από τις πυρκαγιές με τρία μεγάλα μέτωπα που ξέσπασαν στον Δήμο Ζηρού.

lefteris pantazis

Ο Λευτέρης Πανταζής έγραψε στα social media: «Δυστυχώς το αυριανό live στην Καμπή ακυρώνεται λόγω φωτιάς. Ο Θεός και η Παναγία να βάλουν το χέρι τους».

