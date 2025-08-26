Λευτέρης Πανταζής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Μου είπε ότι προδόθηκε και από φίλους και από την οικογένειά του»

Λευτέρης Πανταζής και Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζονται από παλιά και είναι πολύ πιθανό να συνεργαστούν σε νυχτερινό κέντρο τον επερχόμενο χειμώνα. Ο έμπειρος τραγουδιστής μίλησε για την υπόθεση του συναδέλφου του, που κεντρίζει το ενδιαφέρον των συζητήσεων.

Ο Λευτέρης Πανταζής και ο Γιώργος Μαζωνάκης συνομίλησαν τις τελευταίες μέρες, πριν το εξιτήριο του 53χρονου τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο και όπως είπε ο 70χρονος καλλιτέχνης, άκουσε τα παράπονα του συναδέλφου του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θεωρεί πως είναι προδομένος από τη στάση και τη συμπεριφορά στενών συγγενών του, που μεθόδευσαν όπως πιστεύει, τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο για να μπλοκάρουν τις επόμενες κινήσεις του. Να τον εμποδίσουν να υποβάλει μηνύσεις για θέματα οικονομικά που ο ίδιος χαρακτηρίζει κακουργηματικού χαρακτήρα.

Για την επικείμενη συνεργασία του που φημολογείται με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε νυχτερινό κέντρο, ο Λευτέρης Πανταζής ανέφερε στην πρωινή εκπομπή του OPEN «10 παντού»: «Έτσι ακούστηκε ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο. Έχουμε μακρινή συγγένεια από το μέρος του γαμπρού μου. Τον βοήθησα στα πρώτα του βήματα, τον αγαπώ πολύ, ήταν να συνεργαστούμε πέρυσι».

Για την πολύκροτη υπόθεση με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο Λευτέρης Πανταζής είπε: «Μου είπε το παράπονό του, μιλήσαμε, για την οικογένειά του, μου είπε ότι προδόθηκε και από φίλους και από την οικογένειά του, δεν το πίστεψα πολύ, μετά το είδα και στις τηλεοράσεις και είπα “καλά μου έλεγε το αγόρι μου”, ανέφερε για τα όσα του εκμυστηρεύθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Έπειτα δήλωσε ότι συμπαραστάθηκε με τον δικό του τρόπο στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμουν από τους πρώτους που του έστειλα μήνυμα συμπαράστασης. Ξέρω ότι είναι καλά, στενοχωρήθηκα. Είναι πολύ φιλότιμος και έξυπνος».

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε στο Live News πως αυτό που πιστεύει η πλευρά του τραγουδιστή είναι πως όλα όσα έγιναν ενορχηστρώθηκαν από την αδελφή του, Βάσω, αναφορικά με τον εγκλεισμό του στο « Δρομοκαΐτειο».

Νωρίτερα επιστολή έστειλε η οικογένεια του τραγουδιστή και τονίζεται χαρακτηριστικά πως η αίτηση για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε από την μητέρα του και την αδελφή του Μαρία, και πάντα με την σύμφωνη γνώμη του πατέρα του τραγουδιστή.