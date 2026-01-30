Λευτέρης Πανταζής: «Και Περνάει Καλά» στο νέο του μουσικό μότο που έγινε viral στα social media και «σαρώνει» στα clubs (βίντεο)

Κατάφερε για μια ακόμη φορά να γίνει viral ο Λευτέρης Πανταζής, επιλέγοντας να ακολουθήσει τον μουσικό παλμό της εποχής, και να ερμηνεύσει μόνο όπως εκείνος ξέρει, το απόλυτο μουσικό trend, «La, la, la», που έχει προκαλέσει φρενίτιδα παγκοσμίως.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής Λευτέρης Πανταζής, που χρόνια τώρα αποδεικνύει πως ακούει τον ρυθμικό παλμό της νεολαίας και του κόσμου, ανάρτησε στα social media του ένα προσωπικό βίντεο, στέλνοντας το μουσικό μήνυμα, «Και Περνάμε Καλά».

Η ευχάριστη προτροπή του, μέσα από το «Και Περνάμε Καλά», με το προσωπικό σχόλιο, «Μια ζωή την έχουμε», μέσα σε χρόνο dt, κατάφερε να σαρώσει στην αγάπη του κόσμου! Ένα προσωπικό βίντεο του ερμηνευτή, που γυρίστηκε στο σαλόνι του σπιτιού, με σκοπό να ευχαριστήσει και να διασκεδάσει τους φανς του, όπως κάνει άλλωστε μέσα και από όλες τις αναρτήσεις του!

Ενώ το εκρηκτικό remix με τη υπογραφή του Dj Valentino και την φωνή του Λευτέρη Πανταζή, κέρδισε και τους dj, προκαλώντας χαμό στα clubs ανά την Ελλάδα.