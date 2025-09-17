Λευτέρης Πανταζής: Με μακριά μαλλιά σε φωτογραφία από το παρελθόν – «Δεν ξέχασα, ούτε θα ξεχάσω»

Ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζεται για τη συναυλία που θα δώσει στο Βεάκειο, στις 23 Σεπτεμβρίου και προσπαθεί να την διαφημίσει. Ανέσυρε από το αρχείο του μια φωτογραφία, στην οποία έχει μακριά μαλλιά στα νιάτα του και θυμήθηκε τα μέρη που μεγάλωσε. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει μια ιδιαίτερη σύνδεση με τη Νίκαια και τον Πειραιά.

Στην πρώτη φωτογραφία που δημοσιοποίησε στο Instagram, απεικονίζεται ο ίδιος ως νεαρός τραγουδιστής με μακριά μαλλιά και στη δεύτερη ως παιδί στις γειτονιές της Νίκαιας και του Πειραιά όπου μεγάλωσε. Ο Λευτέρης Πανταζής έγραψε ένα νοσταλγικό κείμενο και δήλωσε βαθιά συγκινημένος από τις αναμνήσεις που ήρθαν στο μυαλό του.

«Βεάκειο» 23 Σεπτεμβρίου! Μια ημερομηνία, που ανυπομονώ να την ζήσω, και να την τραγουδήσω μαζί σας! Επιστρέφω στις γειτονιές της Νίκαιας, του Πειραιά, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στις αλάνες, που ως παιδί, έκανα τα πρώτα μου μουσικά όνειρα. Δύσκολα χρόνια, αλλά, στυλοβάτες δυνατοί, των όσων ακολούθησαν.

Πέρασαν χρόνια από πότε, αλλά οι μνήμες, είναι τόσο φρέσκες, αναλλοίωτες στο διάβα του καιρού. Δεν ξέχασα, ούτε θα ξεχάσω! Βαθιά συγκινημένος, για αυτή την μεγάλη μουσική βραδιά, που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, όλη αυτή την διαδρομή ζωής, μέσα από τραγούδια… που «γράψαμε» και αγαπήσαμε μαζί!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Λευτέρης Πανταζής.

