Λευτέρης Πετρούνιας και Βασιλική Μιλλούση γιορτάζουν 5 χρόνια γάμου: «Μια τρελή διαδρομή με γέλια, δυσκολίες και όνειρα»

«Σήμερα κοιτάμε πίσω και βλέπουμε μια ολόκληρη ζωή», λένε ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση που συμπληρώνουν πέντε χρόνια από τον θρησκευτικό τους γάμο στις 25 Σεπτεμβρίου 2021.

Κάθε λόγο να γιορτάζουν έχουν, λοιπόν, ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση και με αναρτήσεις τους στο Instagram την Παρασκευή (25.09.2026) «ταξιδεύουν» πίσω στην ημέρα που παντρεύτηκαν στην εκκλησία.

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Ο Ολυμπιονίκης των κρίκων θέλησε να τιμήσει αυτή την ξεχωριστή ημέρα με μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σε αυτήν, ανατρέχει σε στιγμές από την ημέρα που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση ποζάρουν ευτυχισμένοι στη γαμήλια δεξίωσή τους, με τον χρόνο να μοιάζει σαν να έχει σταματήσει σε εκείνη τη βραδιά.

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«Πέντε χρόνια! Μια τρελή διαδρομή, με γέλια, δυσκολίες, αλλαγές, όνειρα, στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ και αμέτρητες μικρές καθημερινές στιγμές που τελικά έγιναν η ζωή μας. Σε ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε, για όλα όσα είμαστε και για όλα όσα μας περιμένουν», έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας για τη σύζυγό του.

«Κάποτε ήμασταν απλώς οι δυο μας… Και σήμερα κοιτάμε πίσω και βλέπουμε μια ολόκληρη ζωή. Χρόνια γεμάτα όνειρα, αγώνες, χαρές, δυσκολίες, γέλια, αλλαγές…και δύο υπέροχα κοριτσάκια που έκαναν την αγάπη μας οικογένεια. Δεν είναι ότι όλα ήταν πάντα εύκολα. Είναι ότι, μέσα σε όλα, συνεχίσαμε να επιλέγουμε ο ένας τον άλλον. Και ίσως αυτό είναι τελικά το πιο όμορφο κομμάτι μιας κοινής ζωής. Να μεγαλώνεις, να αλλάζεις, να περνάς από χίλια διαφορετικά στάδια… και να βρίσκεις ακόμα τον άνθρωπό σου δίπλα σου. 5 χρόνια σύζυγός σου. Χρόνια μας πολλά. Στην κοινή μας ζωή, στα όνειρα που κάναμε και σε όλα όσα έχουμε ακόμα να ζήσουμε… μαζί», έγραψε στο Instagram και η Βασιλική Μιλλούση.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση είχαν πραγματοποιήσει αρχικά πολιτικό γάμο το 2019, ενώ στις 25 Σεπτεμβρίου 2021 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στον Άγιο Δημήτριο στη Γλυφάδα, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και αγαπημένους φίλους.