Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ στο «Day Drinker»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας με την Πενέλοπε Κρουζ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Day Drinker», που σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στο Χόλιγουντ μετά τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ. Ο διάσημος ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με την Πενέλοπε Κρουζ, με την οποία ενώνουν δυνάμεις για τέταρτη φορά, μετά τις ταινίες Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express».

Αγνώριστος είναι ο Τζόνι Ντεπ στο τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα η Lionsgate για το σκοτεινό θρίλερ δράσης όπου πρωταγωνιστεί μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ, σε σκηνοθεσία Μαρκ Γουέμπ και σε σενάριο του Ζακ Ντιν και οποίο αναμένεται να κάνει τη μεγάλη του πρεμιέρα στους κινηματογράφους την άνοιξη του 2027.

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Η ταινία σηματοδοτεί την τέταρτη κινηματογραφική συνεύρεση του Τζόνι Ντεπ και της Πενέλοπε Κρουζ, μετά τη συνεργασία τους στα φιλμ «Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express».

Για τον Τζόνι Ντεπ, ο συγκεκριμένος ρόλος αποτελεί την πρώτη του μεγάλη επιστροφή σε παραγωγή του Χόλιγουντ μετά τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.

Στο πλευρό των δύο σταρ του Χόλιγουντ πρωταγωνιστεί η Μάντλιν Κλάιν, ενώ τη διανομή συμπληρώνουν οι Μάνου Ρίος, Αρόν Πίπερ, Χουάν Ντιέγκο Μπότο και Ανίκα Μπόιλ.

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Τζόνι Ντεπ

Η υπόθεση επικεντρώνεται σε μια μπαργούμαν εργαζόμενη σε θαλαμηγό, η οποία γνωρίζει έναν μυστηριώδη άνδρα.

Η συνάντησή τους θα τους εμπλέξει στα δίχτυα μιας επικίνδυνης εγκληματικής προσωπικότητας, την οποία υποδύεται η Κρουζ, δημιουργώντας απρόβλεπτες συνδέσεις μεταξύ τους.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν την περασμένη χρονιά στην Τενερίφη.