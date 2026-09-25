Γιώργος Μαζωνάκης: Ξέσπασε η Μαρίνα του «Voice» που ήθελε να βαφτίσει την κόρη της – «Δεν θέλω ούτε ευρώ από την περιουσία του»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο «The Voice», γνώρισε τη Μαρίνα Μαμουσάι, μία διαγωνιζόμενη, από την οποία είχε ζητήσει να της βαφτίσει την κορούλα της, που ήταν μαζί της στο πλατό.

Τις τελευταίες μέρες, η Μαρίνα Μαμουσάι, που το τελευταίο διάστημα έχει κάνει αρκετές αναρτήσεις στα social media για τον coach της στο «Τhe Voice», τον Γιώργο Μαζωνάκη, θέλησε να κάνει ένα δημόσιο ξεκαθάρισμα, έτσι ανέβασε ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram, ξεκαθαρίζοντας ότι δε θα δημοσιοποιήσει τίποτα από τις συνομιλίες τους και υπογραμμίζοντας ότι δε διεκδικεί δημοσιότητα και χρήματα από το αυτήν την υπόθεση.

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Σημειώνεται ότι η Μαρίνα πριν από λίγες μέρες πήγε μαζί με την κορούλα της το μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη για να τον αποχαιρετίσουν.

«Ως εδώ. Σιώπησα αρκετά. Όχι επειδή δεν είχα τι να απαντήσω, αλλά επειδή πίστευα ότι υπάρχουν στιγμές στις οποίες ο σεβασμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την ανάγκη μας να σχολιάζουμε έναν άνθρωπο που πενθεί. Δυστυχώς, κάποιοι εξέλαβαν αυτή τη σιωπή ως άδεια. Τις τελευταίες ημέρες έχω διαβάσει για τον εαυτό μου πράγματα που ξεπερνούν κάθε όριο. Ότι λέω ψέματα. Ότι “στήνω” μια ιστορία για δημοσιότητα. Ότι εκμεταλλεύομαι τον θάνατο του Γιώργου. Ότι χρησιμοποιώ το παιδί μου. Ότι θέλω χρήματα. Ότι θέλω ακόμη και την περιουσία ενός νεκρού ανθρώπου. Έφτασαν στο σημείο να προσβάλλουν την καταγωγή μου, τον άντρα μου, την οικογένειά μου και να δημιουργούν αναρτήσεις χρησιμοποιώντας το πρόσωπο του ανήλικου παιδιού μου, συνοδεύοντάς το με ιστορίες και “πληροφορίες” που παρουσιάζονται ως γεγονότα χωρίς κανένα στοιχείο.

Εδώ λοιπόν μπαίνει το όριο. Εμένα μπορείτε να με κρίνετε όσο θέλετε. Το παιδί μου όμως δεν θα το χρησιμοποιείτε για να χτυπήσετε εμένα. Η Λεάνδρα είναι ένα μικρό παιδί. Δεν σας χρωστάει εξηγήσεις για τη ζωή της. Δεν είναι μέρος κανενός κουτσομπολιού και δεν θα γίνει το εργαλείο κανενός για likes, views και σχόλια.

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Όσο για αυτούς που αποφάσισαν ότι δήθεν ενδιαφέρομαι για την περιουσία του Γιώργου, θα το πω όσο πιο καθαρά γίνεται: Δεν ζήτησα, δεν διεκδίκησα και δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Γιώργου. Ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου. Το να χρησιμοποιείται ακόμη και ο θάνατός του για να κατασκευάζονται τέτοιες κατηγορίες εναντίον μου είναι κάτι που αρνούμαι πλέον να αντιμετωπίζω σαν ένα ακόμη «κακό σχόλιο».

Και τώρα στο μεγαλύτερο “έγκλημά” μου: ότι μίλησα για έναν άνθρωπο που γνώρισα. Κάποιοι απαιτούν να παρουσιάσω «αποδείξεις». Να ανεβάσω μηνύματα. Κλήσεις. Συνομιλίες. Φωτογραφίες. Προσωπικές στιγμές.

Όχι. Δεν πρόκειται να ξεγυμνώσω δημόσια μια προσωπική επικοινωνία για να περάσω τις εξετάσεις του Instagram και του TikTok. Έχω όσα χρειάζονται για να γνωρίζω εγώ ποια ήταν η σχέση μου με τον Γιώργο. Τα γνωρίζει ο άντρας μου. Τα γνωρίζουν άνθρωποι που βρίσκονταν πραγματικά στη ζωή μας. Και πάνω απ’ όλα, τα γνώριζε ο Γιώργος. Αυτό μου αρκεί.Δεν θα δημοσιεύσω προσωπικές συνομιλίες ενός ανθρώπου που σήμερα δεν βρίσκεται εδώ για να μου πει: “Μαρίνα, ναι, θέλω να τα δει όλος ο κόσμος”. Αυτό δεν είναι έλλειψη αποδείξεων. Είναι επιλογή αξιοπρέπειας και σεβασμού. Και όσοι θεωρούν ότι επειδή κάποιος πέθανε αποκτούν αυτομάτως δικαίωμα πρόσβασης στις ιδιωτικές του συνομιλίες, ας αναρωτηθούν αν θα ήθελαν αύριο τα δικά τους προσωπικά μηνύματα να γίνουν περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Όσο για την καταγωγή μου: Ναι, έχω αλβανική καταγωγή. Και λοιπόν; Δεν είναι προσβολή. Δεν είναι κάτι που κρύβω και σίγουρα δεν είναι κάτι για το οποίο θα απολογηθώ. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα από Αλβανούς γονείς και είμαι περήφανη για τους ανθρώπους που με μεγάλωσαν. Αν το μοναδικό “επιχείρημα” κάποιου απέναντί μου είναι η καταγωγή μου, τότε δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ σε αυτό. Έχει ήδη εκτεθεί μόνος του.

Και κάτι ακόμη. Ο πόνος δεν είναι διαγωνισμός. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι ο δικός μου πόνος είναι μεγαλύτερος από της μητέρας του, των αδελφών του, της οικογένειάς του ή οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου τον αγάπησε. Το ότι πονάει ένας άνθρωπος δεν αφαιρεί ούτε ένα γραμμάριο από τον πόνο κάποιου άλλου. Δεν χρειάζομαι άδεια για να στεναχωρηθώ. Δεν χρειάζομαι πιστοποιητικό για να μου λείψει κάποιος. Και δεν χρειάζεται να αποδείξω σε αγνώστους πόσες φορές μιλήσαμε για να δικαιούμαι να πω ότι η απώλειά του με πονάει.

Και σε όσους λένε ότι “ψάχνω δημοσιότητα” θα πω μόνο αυτό: Αν ο στόχος μου ήταν η δημοσιότητα, το ευκολότερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω σήμερα θα ήταν να δημοσιεύσω όλα όσα έχω κρατήσει ιδιωτικά. Δεν το έκανα. Και δεν θα το κάνω. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να μοιράζεσαι ένα κομμάτι της ιστορίας σου και στο να πουλάς την ιδιωτικότητα ενός ανθρώπου για να πείσεις το διαδίκτυο. Εγώ αυτή τη γραμμή δεν θα την περάσω.

Δεν ζητάω να με αγαπήσετε. Δεν ζητάω να συμφωνήσετε μαζί μου. Δεν ζητάω καν να με πιστέψετε. Απαιτώ όμως να σταματήσει η κατασκευή “γεγονότων” γύρω από εμένα και, κυρίως, γύρω από το ανήλικο παιδί μου. Αν έχετε πραγματικό στοιχείο για κάτι που ισχυρίζεστε, αναλάβετε και την ευθύνη όσων δημοσιεύετε. Αν δεν έχετε, μην παρουσιάζετε φήμες, σχόλια τρίτων και υποθέσεις ως αλήθειες. Από σήμερα δεν θα απαντάω σε κάθε λογαριασμό που αποφασίζει να γράψει μια ιστορία για τη ζωή μου. Η σιωπή μου δεν θα είναι παραδοχή. Θα είναι επιλογή.

Θα προστατεύσω τον άντρα μου. Θα προστατεύσω το παιδί μου. Θα προστατεύσω όσα θεωρώ προσωπικά από τη σχέση μου με τον Γιώργο. Και τον Γιώργο θα τον θυμάμαι όπως τον γνώρισα εγώ – όχι όπως απαιτεί το διαδίκτυο να αποδείξω ότι τον γνώρισα. Αυτή είναι η πρώτη και η τελευταία μου απάντηση. Από εδώ και πέρα, υπάρχει όριο. Και απαιτώ να γίνει σεβαστό», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρίνα Μεμουσάι.