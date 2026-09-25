Η Βάνα Μπάρμπα εξομολογήθηκε για το εγκεφαλικό που πέρασε: «Θα μπορούσα να μείνω, φοβήθηκα»

Η Βάνα Μπάρμπα, σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση, ανέφερε τα πάντα για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από μερικούς μήνες όταν ένα πρωί ξύπνησε και διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει διότι είχε πάθει εγκεφαλικό.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα που φέτος επέστρεψε τηλεοπτικά με έναν ρόλο στη νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ, «Μπλε ώρες», ήταν καλεσμένη την Παρασκευή (25.09.2026) στην εκπομπή «Studio στις 3». Η Βάνα Μπάρμπα περιέγραψε τα πάντα για τις δύσκολες στιγμές της ζωής της όταν ξύπνησε, έχοντας πάθει ισχαιμικό επεισόδιο, τις μέρες στο νοσοκομείο αλλά και τις δυσκολίες των πρώτων γυρισμάτων.

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«Άργησα να την πάρω τη σιγουριά (σ.σ. στη σειρά). Και αν με δεις στο παίξιμό μου στην αρχή, επειδή είχα περάσει και το εγκεφαλικό παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είχα περάσει ένα εγκεφαλικό πριν μήνες, το οποίο μου είχε αφήσει εμένα και ένα θέμα. Τον Μάιο του 26 άρχισα τη δουλειά, Ιούνιο δηλαδή. (σ.σ. είχε περάσει το εγκεφαλικό) δύο τρεις μήνες πριν. Πέρασα ένα εγκεφαλικό παιδιά… Ήταν ισχαιμικό (σ.σ. επεισόδιο), δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Σηκώθηκα και δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν το κατάλαβα. Το εγκεφαλικό το έπαθα τη νύχτα και το (σ.σ. κατάλαβα) όταν με πήγαν στον νευρολόγο», ανέφερε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα.

«(σ.σ. σηκώνομαι και) δεν έχω άρθρωση, δεν μπορώ να φωνάξω να μιλήσω. Είχα την κοπέλα, τη Μαριμπέλ, στο σπίτι και της λέω πάρε τηλέφωνο τη Φαίδρα και δεν μπορούσα να μιλήσω και έκλαιγα. Δεν είχα την αίσθηση, όλο αυτό εδώ ήταν μουδιασμένο. Έπαθα πανικό. Δεν μπορούσα να (σ.σ. πω λέξη). Ήτανε άναρθρες κραυγές φόβου», πρόσθεσε.

Παράλληλα συνέχισε να συγκλονίζει, περιγράφοντας: «Φαντάσου όταν με πήγαν στο Ασκληπιείο, στο νευρολογικό, με κατάλαβαν αμέσως. Δηλαδή εξαιρετικό και είμαι ευγνώμων για το νοσοκομείο. Είπαν αμέσως ότι είναι ισχαιμικό. Λέει “δεν μπορεί να μιλήσει” και μου έκαναν κατευθείαν μαγνητική. Μου έβαλαν κατευθείαν να μου κάνουν μια θεραπεία για το κεφάλι για να δουν αν είναι αιμορραγικό. Θα μπορούσα να μείνω. Στο αιμορραγικό μένεις για όλη σου τη ζωή ανάπηρος. Δόξα τω Θεώ που ήταν ισχαιμικό. (σ.σ. συνήλθα μετά από μια βδομάδα. Πέντε μέρες. Σχετικά γρήγορα. Ξύπναγα το άλλο πρωί. Λογοθεραπεία. Ερχόταν η γιατρίνα από πάνω “να πούνε αυτό”. Ερχόταν οι φίλοι μου ήταν απ’ έξω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο κόσμος έξω από το νοσοκομείο. Δηλαδή τι ήταν αυτό; Με αγάπη έτσι δηλαδή. Και ίσως και η αγάπη του κόσμου με βοήθησε πολύ. Βέβαια, έκανα λογοθεραπεία. Φοβήθηκα».

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Στη συνέχεια, η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στη βοήθεια που της προσέφερε ο Πασχάλης Τσαρούχας στα πρώτα γυρίσματα των «Μπλε ωρών» αλλά και την απίστευτη ατάκα που είπε όταν έμαθε για το εγκεφαλικό που υπέστη.

Είχα τον Πασχάλη Τσαρούχα στην πρώτη σκηνή και λέω παιδιά ευχαριστώ γιατί έχω έναν σπουδαίο ηθοποιό. Του λέω Πασχάλη, δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά. Βοήθησέ με. Μου λέει “τι έχεις πάθει;” Του λέω για το εγκεφαλικό. Είχε πει το αμίμητο ο Πασχάλης. Με πήρε ο Γκλέτσος τηλέφωνο, το μούτρο, και γέλαγα στο νοσοκομείο. Είχε πει το αμίμητο στη Γη της Ελιάς ήταν τότε, είπε “η Βάνα έπαθε εγκεφαλικό”. Και έλεγε ο Τσαρούχας “καλά τόσα έχει δώσει στους άλλους, να μην περάσει και ένα;”. (Γελάει)», ανέφερε η γνωστή καλλιτέχνιδα.

«Λοιπόν του λέω βοήθησέ με λίγο με τον λόγο. Εννοείται ότι με βοήθησε και τα άλλα παιδιά και οι συνάδελφοι. Η πρώτη βδομάδα ήταν δύσκολη», πρόσθεσε για τον Πασχάλη Τσαρούχα.

Για τις μέρες στο νοσοκομείο η Βάνα Μπάρμπα εξομολογήθηκε: «Ήταν τραγικό. Αυτό ότι ξυπνάς και δεν έχεις λόγο. Πώς λέμε εν αρχή ην ο λόγος; Πόσο σημαντικό πράγμα είναι η έκφραση, η επικοινωνία; Το ότι τη στερήθηκα με έκανε πλέον και να την, να την προσέχω και να την εκτιμώ».