Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Οι αναρτήσεις για τα κοινά γενέθλια – Το τρυφερό φιλί και η ερωτική εξομολόγηση

Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood και η σχέση τους παραμένει εδώ και δεκαετίες αναλλοίωτη στον χρόνο.

Το δημοφιλές ανδρόγυνο μοιράζεται πολλά όπως την αγάπη τους για την τέχνη της υποκριτικής και την υπέροχη οικογένεια που έχει δημιουργήσει. Μοιράζεται όμως και κάτι ακόμα, που σπάνια συμβαίνει σε ζευγάρια, την ημέρα των γενεθλίων του. Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς είναι και δύο γεννημένοι στις 25 Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Παρασκευή (25.09.2026) η γνωστή ηθοποιός έκανε πρώτη μία ανάρτηση με αφορμή την ειδική αυτή ημέρα της ζωής τους. Μάλιστα, μοιράστηκε και μία άκρως τρυφερή φωτογραφία τους που ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Ένα φιλί γενεθλίων στον άντρα μου, Μάικλ. Το ότι μοιράζομαι αυτή την ξεχωριστή μέρα μαζί σου είναι τόσο ξεχωριστό όσο και η ίδια η μέρα. Σ’ αγαπώ», έγραψε η Κάθριν Ζέτα Τζόουν για τα διπλά τους γενέθλια.

Σημειώνεται ότι ο Μάικλ Ντάγκλας είναι γεννημένος το 1994 και έκλεισε τα 82 του χρόνια, ενώ η σύζυγός του γεννήθηκε το 1967 και έκλεισε τα 57 της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες μετά την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς μία γλυκιά ανάρτηση έκανε και ο διάσημος σύζυγός της.

Ο Μάικλ Ντάγκλας δημοσίευσε ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του, όπου περιγράφει πώς ένοιωσε όταν αντίκρυσε τη γυναίκα της ζωής του.

«Δεν είχα ερωτευτεί ποτέ πριν σε κινηματογραφική οθόνη. Μέχρι που είδα την Κάθριν. Ήταν μαγική, με έναν τρόπο που ξεπερνούσε την ομορφιά. Και ήμουν σίγουρη, όσο ποτέ άλλοτε, ότι ήταν η κατάλληλη.

Είναι το είδος της στιγμής που έρχεται μόνο μία φορά στη ζωή σου, αν είσαι τυχερός. Η μία φορά που ξέρεις, χωρίς καμία αμφιβολία στο μυαλό σου, ότι είσαι προορισμένος να είσαι με κάποιον. Χρόνια πολλά Κάθριν! Σ’ αγαπώ πάντα και για πάντα!

Ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματά μου “One Helluva Ride”», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μάικλ Ντάγκλας.