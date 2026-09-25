Σταμάτης Κραουνάκης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν μεγάλο λάθος του που δεν πήγε να λύσει το όποιο θέμα είχε σε κάποια καλή κλινική»

Στην παρέα του Στούντιο 4 με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο βρέθηκε σήμερα (25/9/2026) το απόγευμα ο Σταμάτης Κραουνάκης. Οι τρείς τους έκαναν μία «φιλοσοφική» συζήτηση σε μεγάλο μέρος της συνέντευξης, ενώ ο μουσικός έκανε αναφορά και στην επαγγελματική του πορεία αλλά και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και την τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί του.

Αρχικά ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφερόμενος στον Γιώργο Μαζωνάκη ανέφερε ότι «ήταν πολύ μεγάλο λάθος του που δεν πήγε να λύσει το όποιο θέμα είχε σε κάποια καλή κλινική. Είχαμε μιλήσει την προηγουμένη μέρα για να πάω στη συναυλία του για τα 33 χρόνια».

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτοντας ότι είναι μία από τις αγαπημένες του τραγουδίστριες.

«Μ’ αρέσει πολύ η Κατερίνα Λιόλιου σαν τραγουδίστρια και περφόμερ, είναι καλή στην σκηνή, γεμίζει τα στάδια δεν είναι τυχαίο, είναι ειλικρινής και για αυτό την αγαπάνε οι άνθρωποι. Με πήρε τηλέφωνο να με ευχαριστήσει γιατί είπα κάπου δυο κουβέντες ότι μ ‘αρέσει γιατί είναι αναρχικιά. Οι άνθρωποι της δουλειάς είμαστε κανονικοί δεν είμαστε κάτι άλλο».

Όσον αφορά κάποιες στιγμές της καριέρας του είπε: «Είμαι μουσικός, τα άλλα είναι παρελκόμενα. Βαρέθηκα να ανακυκλώνω τα χαρτιά και να παίζω πάλι σε μαγαζιά. Το κοινό στο Ηρώδειο μας συγκίνησε. Έχω παίξει με 10.000 θεατές στην Επίδαυρο και με χιόνι με 12 θεατές στην Αθήνα. Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία όταν κάτι πάει χάλια» ανέφερε χιουμοριστικά.

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Ο Σταμάτης Κραουνάκης αποκάλυψε επίσης ότι ετοιμάζει ένα νέα τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη: «Η Χάρις Αλεξίου είναι μύθος, η Πρωτοψάλτη αγαπημένη, αλλά ενώ το παράσημο το δίνω αυτή τη στιγμή στη Δήμητρα Γαλάνη. Έχουμε πολύ καλή σχέση και τώρα ακόμα της γράφω κάτι. Θέλω να αφήσουμε κάτι γύρω από τον έρωτα και σιγά σιγά το φτιάχνουμε. Ο έρωτας πρέπει να κατοικεί στο σπίτι».

Στο πιο «βαθύ» κομμάτι της κουβέντας ο μουσικός αναφέρθηκε στον έρωτα: «Τα έχουμε περάσει τα μπόλικα, τώρα άλλα ζητάει η καρδιά, τα μπόλικα που δεν ξέρουμε που ξυπνάμε τα έχουμε περάσει. Τώρα, δεν είμαι αχάριστος έχω έναν άνθρωπο στη ζωή ου που μου έμεινε, αλλά έχει πολύ μεγάλο κόστος. Πρέπει να μάθεις να ακούς τον άλλον και να τον αντέχεις και να σε αντέχει και αυτός.

Η ζωή είναι μικρή και εκπαιδεύστε τα παιδιά σας για να καταλάβουν ότι η καμπύλη μικραίνει, μην ξοδεύουν το χρόνο τους σε αηδίες», ανέφερε τέλος ο μουσικός.