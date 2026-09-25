H Στέλλα Καλλή κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Δεν παλεύεται»

Η τραγουδίστρια Στέλλα Καλλή σηματοδοτεί το νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία με το ολοκαίνουργιο και πολυαναμενόμενο τραγούδι «Δεν παλεύεται», που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Το «Δεν παλεύεται», που ερμηνεύει η ταλαντούχα τραγουδίστρια, έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση μέσα από τα social media κάνοντας το κοινό να ανυπομονεί για την κυκλοφορία του. Πρόκειται για μία δυναμική μπαλάντα με την αυθεντική και αγαπημένη φωνή της Στέλλας Καλλή. Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Λευτέρης Κιντάτος.

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Το «Δεν παλεύεται», ένα τραγούδι για έναν έρωτα που τελείωσε αλλά δεν έπαψε να υπάρχει μέσα μας, συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video στο YouTube.

Μέσα από τις εικόνες, που σκηνοθέτησε ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος, η Στέλλα Καλλή «ξετυλίγει» τη λεπτή γραμμή ανάμεσα σε όσα ζήσαμε και σε όσα συνεχίζουμε να νιώθουμε και να ονειρευόμαστε μετά το τέλος μιας σχέσης.

Την ίδια ώρα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μετρά αντίστροφα για την επιστροφή της στις μεγάλες πίστες της Αθήνας, καθώς από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξεκινούν οι εμφανίσεις της με τον Θοδωρή Φέρρη στο «Posidonio».

Με την κυκλοφορία του «Δεν Παλεύεται» και την επιστροφή της στη νυχτερινή Αθήνα, η Στέλλα Καλλή επισφραγίζει μια δυναμική επανεκκίνηση γεμάτη μουσική, συναίσθημα και νέες επιτυχίες.