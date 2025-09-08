Lifestyle

Λευτέρης Πετρούνιας: Το συγκινητικό μήνυμα για την κόρη του που θα πάει δημοτικό

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης των κρίκων συνόδευσε την κόρη του στο σχολείο, με αφορμή την έναρξη της Α' Δημοτικού
Ο Λευτέρης Πετρούνιας
O Λευτέρης Πετρούνιας / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Μια ιδιαίτερα τρυφερή και συγκινητική στιγμή μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο instagram ο Λευτέρης Πετρούνιας, με αφορμή την πρώτη σχολική μέρα της κόρης του, Σοφίας. 

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο Λευτέρης Πετρούνιας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό μια φωτογραφία από το προαύλιο του σχολείου, στην οποία είναι μαζί με τη μικρή Σοφία, με τους δυο να χαμογελούν στον φακό, με τον χρυσό ολυμπιονίκη να δείχνει πιο περήφανος από ποτέ!

«Κάναμε τη γνωριμία μας με τις δασκάλες σήμερα και είμαστε έτοιμοι για την 1η δημοτικού», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας ο Πετρούνιας, σε μια άκρως τρυφερή και ανθρώπινη στιγμή.

Μάλιστα στη φωτογραφία, η Σοφία κρατάει ένα βιβλίο, το οποίο γράφει «Καλώς ήρθε στην Α΄Δημοτικού».

petrounias kori

Η μικρή Σοφία, γεμάτη χαρά, φαίνεται έτοιμη να ξεκινήσει το νέο της ταξίδι στο δημοτικό σχολείο, με την υποστήριξη και την αγάπη της οικογένειάς της.

