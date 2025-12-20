Lifestyle

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Οι μαγευτικές φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Στρασβούργο με τις κόρες τους

Το Στρασβούργο και το Κολμάρ είναι δύο από τις ομορφότερες πόλεις για να επισκεφτεί κάποιος την περίοδο των γιορτών
Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση
Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση με τις κόρες τους

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση, μαζί με τις κόρες τους, αποφάσισαν να περάσουν τις μέρες πριν τα Χριστούγεννα στην μαγευτική πόλη του Στρασβούργου στην Γαλλία, έναν από τους καταλληλότερους προορισμούς για τις γιορτές.

Η Βασιλική Μιλλούση, μάλιστα, δημοσίευσε δικές της φωτογραφίες με τον Λευτέρη Πετρούνια και τις κόρες τους στην μαγευτική πόλη των Χριστουγέννων.

Στις φωτογραφίες μπορούμε να δούμε στιγμές από τις βόλτες που έκαναν στη γαλλική πόλη όλοι μαζί, απαθανατίζοντας τα τοπία που είδαν και τα μέρη όπου βρέθηκαν.

Η ίδια στην λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «”Μαμά ήρθαμε στα Χριστούγεννα “. Ματάκια που ανακαλύπτουν τις ομορφιές του κόσμου γεμάτα γλυκιές απορίες! Και εμείς ζούμε τις στιγμές που σκεφτόμαστε για να παίρνουμε δύναμη».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasiliki Millousi (@vasilikimillousi)

Σε άλλη δημοσίευσή της, ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο χωριό Κολμάρ όπου βρέθηκαν την επόμενη μέρα, έναν συνδυασμό πόλεων που κάνουν οι περισσότεροι που ταξιδεύουν σε εκείνα τα μέρη της Γαλλίας.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasiliki Millousi (@vasilikimillousi)

Η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο είναι παντρεμένοι από τον Ιούλιο 2019. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, την Σοφία, η οποία γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 και την Ελένη που ήρθε στη ζωή τους στις 3 Δεκεμβρίου 2020.

